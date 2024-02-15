Романа Архипов и группа "Земляне" поразили военных в Мелитополе

Агитбригада "Русского Радио" провела зрелищный концерт в Мелитополе, где выступили известные звезды, включая Романа Архипова и группу "Земляне".
Концерт был организован для военных Добровольческого батальона Павла Судоплатова, чтобы поднять их дух и поддержать в их служении. Об этом сообщает
Артисты не только развлекали военных своими выступлениями, но и передали им важное военное оборудование — два беспилотных воздушных судна и базовую станцию Supercam S350. Об этом сообщает Русское Радио.
Военные приняли агитбригаду с горячими аплодисментами и словами благодарности за поддержку.
Исследователь огласил захватывающую находку: обнаружение древнего города в Антарктиде.