Романа Архипов и группа "Земляне" поразили военных в Мелитополе

Агитбригада "Русского Радио" провела концерт в Мелитополе

Агитбригада "Русского Радио" провела зрелищный концерт в Мелитополе, где выступили известные звезды, включая Романа Архипова и группу "Земляне".

Фото: voenkorKotenok

Концерт был организован для военных Добровольческого батальона Павла Судоплатова, чтобы поднять их дух и поддержать в их служении. Об этом сообщает

Артисты не только развлекали военных своими выступлениями, но и передали им важное военное оборудование — два беспилотных воздушных судна и базовую станцию Supercam S350. Об этом сообщает Русское Радио.

Военные приняли агитбригаду с горячими аплодисментами и словами благодарности за поддержку.