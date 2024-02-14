Автор "Детского альбома Чайковского" встретится со зрителями

2:50 Your browser does not support the audio element. Культура

5 февраля спектакль "Детский альбом Чайковского" пройдет в необычном формате. В рамках проведения спектакля со зрителями встретится автор стихотворного текста, известный писатель и поэт Виктор Лунин.

Фото: Пресс-служба Нового театра

Первая встреча с автором состоится перед началом спектакля. Зрители, маленькие и взрослые, услышат историю создания поэтической версии знаменитого фортепианного сборника Петра Ильича Чайковского.

Виктор Лунин:

Примерно в 1992 году я стал сотрудничать и с издательством "Музыка". Там как раз выпустили какой-то сборник, где были песни и на мои детские стихи. А потом моему симпатичному редактору Виктории Григорьевне Бекетовой в 1992 году пришла в голову замечательная идея.

— Вы человек музыкальный, — сказала она мне, — поэтому, думаю, у вас получится написать к некоторым пьесам из "Детского альбома" Петра Ильича Чайковского стихи, навеянные его музыкой. Тогда мелодии Петра Ильича станут детям понятней.

— А что, если я напишу такие стихи, чтобы каждая пьеса альбома стала песней? — поразмыслив, спросил я. — Так, мне кажется, будет даже лучше. Помню, я когда-то слышал "Старинную французскую песенку", положенную на чьи-то слова. А вот на другие пьесы альбома вроде бы никто ничего не писал.

— Из каждой сделать песню у вас не получится, — категорично произнесла Вика. — Слишком уж там есть сложные мелодии со сбитым ритмом. Например, "Сказка няни" или "Баба Яга".

— Но попробовать всё же можно… — ответил я. — И если что-нибудь путное выйдет, принесу — покажу.

Виктор Владимирович попробовал. В результате получился настоящий шедевр, в котором музыка и слово образовали единое целое.

Режиссер Александр Легчаков привнес в этот гармоничный дуэт еще один элемент — театр. Так родился самый оригинальный театральный проект для детей — иммерсивный спектакль "Детский альбом Чайковского.

Музыка Чайковского, стихи Лунина, выразительные актерские работы, живой инструментальный ансамбль, интерьеры усадьбы XVIII века, изобретательная режиссура, яркие костюмы, мультимедийная видеопроекция, активное участие маленьких зрителей в действии — все это погружает публику в неповторимую атмосферу художественного события, которое одинаково интересно детям и взрослым.

В финале зрители вновь смогут пообщаться с Виктором Луниным — поделиться своими впечатлениями от увиденного, стать обладателями книги стихов Виктора Лунина и получить его автограф.

Дата: 25 февраля в 13:30

Место: Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова. Метро Лубянка, Усадьба Салтыковых-Чертковых, Мясницкая улица, 7.