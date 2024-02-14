Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как понять, что ваша собака нуждается в вашем внимании: специалисты рассказывают
Сорт огурцов "F1 любимый внучок" идеален для консервации
Лучшие упражнения для мышц живота
Салат "Страстное сердце": будет очень уместен на столе, накрытом в честь 14 февраля
Эксперты рассказали, чем резкая оттепель опасна для автомобиля
Врач Иванова: злоупотребление жареными блюдами может вызвать рак
Токсиколог Водовозов рассказал, что правильный "кетчунез" является полезным соусом
Глава минобороны поручил оперативно доработать комплексы "Искандер" и "Кинжал" с учетом опыта СВО
Политолог Кузнецов назвал вероятным закрытие Эстонией погранпереходов с Россией

Автор "Детского альбома Чайковского" встретится со зрителями

2:50
Культура

5 февраля спектакль "Детский альбом Чайковского" пройдет в необычном формате. В рамках проведения спектакля со зрителями встретится автор стихотворного текста, известный писатель и поэт Виктор Лунин.

Автор "Детского альбома Чайковского" встретится со зрителями
Фото: Пресс-служба Нового театра

Первая встреча с автором состоится перед началом спектакля. Зрители, маленькие и взрослые, услышат историю создания поэтической версии знаменитого фортепианного сборника Петра Ильича Чайковского.

Виктор Лунин:

Примерно в 1992 году я стал сотрудничать и с издательством "Музыка". Там как раз выпустили какой-то сборник, где были песни и на мои детские стихи. А потом моему симпатичному редактору Виктории Григорьевне Бекетовой в 1992 году пришла в голову замечательная идея.

— Вы человек музыкальный, — сказала она мне, — поэтому, думаю, у вас получится написать к некоторым пьесам из "Детского альбома" Петра Ильича Чайковского стихи, навеянные его музыкой. Тогда мелодии Петра Ильича станут детям понятней.

— А что, если я напишу такие стихи, чтобы каждая пьеса альбома стала песней? — поразмыслив, спросил я. — Так, мне кажется, будет даже лучше. Помню, я когда-то слышал "Старинную французскую песенку", положенную на чьи-то слова. А вот на другие пьесы альбома вроде бы никто ничего не писал.

— Из каждой сделать песню у вас не получится, — категорично произнесла Вика. — Слишком уж там есть сложные мелодии со сбитым ритмом. Например, "Сказка няни" или "Баба Яга".

— Но попробовать всё же можно… — ответил я. — И если что-нибудь путное выйдет, принесу — покажу.

Виктор Владимирович попробовал. В результате получился настоящий шедевр, в котором музыка и слово образовали единое целое.

Режиссер Александр Легчаков привнес в этот гармоничный дуэт еще один элемент — театр. Так родился самый оригинальный театральный проект для детей — иммерсивный спектакль "Детский альбом Чайковского.

Музыка Чайковского, стихи Лунина, выразительные актерские работы, живой инструментальный ансамбль, интерьеры усадьбы XVIII века, изобретательная режиссура, яркие костюмы, мультимедийная видеопроекция, активное участие маленьких зрителей в действии — все это погружает публику в неповторимую атмосферу художественного события, которое одинаково интересно детям и взрослым.

В финале зрители вновь смогут пообщаться с Виктором Луниным — поделиться своими впечатлениями от увиденного, стать обладателями книги стихов Виктора Лунина и получить его автограф.

Дата: 25 февраля в 13:30

Место: Новый Театр под руководством Эдуарда Боякова. Метро Лубянка, Усадьба Салтыковых-Чертковых, Мясницкая улица, 7.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
В Китае рассказали, какой сюрприз с золотом может преподнести Россия

По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.

NetEase: ход России с золотом может стать сюрпризом
Археолог обнаружил в Антарктиде оттаивающий древний город
Тайны под льдом: обнаружение древнего поселения в Антарктиде вызывает волнение научного мира
Расшифровка внешности: как черты лица связаны с IQ и умственными способностями
Когда нужно менять антифриз и от чего зависят эти сроки
Украина как полигон. Киев полностью продал независимость государства Дмитрий Плотников Тема конфискации замороженных активов РФ не так страшна, как кажется. На ней больше "ловят хайп" Любовь Степушова Гастроэнтеролог Кашух предупредила, о каких проблемах со здоровьем сигнализирует тяга к солёному Ирина Гусакова
Это изобретение российских учёных позволит превращать окна в солнечные панели
Голубика: какой грунт нужен и как за ней ухаживать
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Эти продукты накачивают клеем: приятного аппетита, потребители
Последние материалы
В Подмосковье сотрудники ГКУ МО "Мособлпожспас" спасли запертую в квартире собаку
Учёные МГУ обнаружили, что в России женщины пострадали от COVID-19 больше мужчин
Учёные США заявили, что включение лосося в рацион положительно скажется на уровне холестерина
Автор "Детского альбома Чайковского" встретится со зрителями
Тайны домашних питомцев: как понять, почему кошка спит на вашем месте
Гомфрена - неприхотливый цветок для украшения сада
Тренер Мишин подчеркнул важность таланта спортсмена и знаний тренера в фигурном катании
В Театре на Трубной пройдут показы спектакля "Женское счастье"
Как убрать царапины с пластика в салоне автомобиля: советы экспертов
Вести "Новую Фабрику звезд" пригласили Регину Тодоренко
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников