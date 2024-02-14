20 и 21 февраля в Театре на Трубной пройдут показы спектакля "Женское счастье" с Валерией Ланской в главной роли.
В центре событий постановки молодая и амбициозная журналистка, у которой есть все, о чем другие и не мечтают: квартира в центре Москвы, работа на телевидении, лучшие друзья. Несмотря на успешную жизнь, девушка не может назвать себя счастливой. Она смотрит на свою жизнь со стороны и понимает, что упустила самое главное в погоне за самореализацией…
В главной роли — Валерия Ланская.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.