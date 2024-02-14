Французский художник русского происхождения угрожает уничтожить не менее 20 картин великих художников в случае смерти в тюрьме Джулиана Ассанжа

Художник Молодкин пригрозил уничтожить картины мировых классиков на общую сумму $45 млн в смерти Ассанжа

1:15 Your browser does not support the audio element. Культура

Художник из Франции русского происхождения Андрей Молодкин пригрозил, что в случае гибели Джулиана Ассанжа он уничтожит хранящиеся у него 20 картин мировых классиков на общую сумму $45 млн. Об этом он поведал британским журналистам с телеканала Sky News

Фото: commons.wikimedia.org by New Media Days

Художник выразил готовность уничтожить шедевры в случае смерти Ассанжа в американской тюрьме. Он сделал своё заявление по случаю подготовки к последнему заседанию британского суда 20-21 февраля по вопросу экстрадиции журналиста Ассанжа в США, где ему грозит или смертная казнь, или пожизненное заключение.

По словам акциониста, у него есть огромный сейф, где хранятся упомянутые 20 картин. В сейфе заложено некое химическое вещество и поставлен таймер- "Рубильник мертвеца"-как он его назвал. В случае гибели Ассанжа будет запущен процесс уничтожения картин.

Своей акцией Молодкин намерен привлечь внимание к проблеме смертной казни и преследования свободы слова. Он является сторонником Джулиана Ассанжа, опубликовавшего закрытые, дискредитирующие американскую армию. По этой причине ему грозит уголовное преследование в США.