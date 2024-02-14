Художник из Франции русского происхождения Андрей Молодкин пригрозил, что в случае гибели Джулиана Ассанжа он уничтожит хранящиеся у него 20 картин мировых классиков на общую сумму $45 млн. Об этом он поведал британским журналистам с телеканала Sky News
Художник выразил готовность уничтожить шедевры в случае смерти Ассанжа в американской тюрьме. Он сделал своё заявление по случаю подготовки к последнему заседанию британского суда 20-21 февраля по вопросу экстрадиции журналиста Ассанжа в США, где ему грозит или смертная казнь, или пожизненное заключение.
По словам акциониста, у него есть огромный сейф, где хранятся упомянутые 20 картин. В сейфе заложено некое химическое вещество и поставлен таймер- "Рубильник мертвеца"-как он его назвал. В случае гибели Ассанжа будет запущен процесс уничтожения картин.
Своей акцией Молодкин намерен привлечь внимание к проблеме смертной казни и преследования свободы слова. Он является сторонником Джулиана Ассанжа, опубликовавшего закрытые, дискредитирующие американскую армию. По этой причине ему грозит уголовное преследование в США.
По мере увеличения запасов золота в хранилищах, стратегия Москвы начала меняться, говорится в материале, опубликованном на интернет-платформе NetEase.