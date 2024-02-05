"Идеальные дни": мудрость в рутине и загадках жизни в фильме Вима Вендерса

Фильм "Идеальные дни" Вима Вендерса представляет историю об уборщике Хираяме, который, несмотря на свою скромность и рутину, находит счастье в повседневных моментах.
Режиссер, известный своими роуд-муви, на этот раз подходит к теме путешествия с иной перспективы, представляя радость постоянства. Фильм успешно поучаствовал Каннском фестивале, получив номинацию на "Оскар", и теперь вышел в российский прокат - с 1 февраля. Об этом сообщают Известия.
Вместо предсказуемых сюжетных поворотов Вендерс оставляет зрителя в состоянии надежды на неожиданный сюрприз, который однако не наступает. "Идеальные дни" становятся аллегорией игры в крестики-нолики: постоянная ожидание сбоя, но в конце концов — ничья. Вендерс создает фильм о простоте, мудрости в рутине и загадках жизни, которая, как и игра в крестики-нолики, остается неразрешённой.
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