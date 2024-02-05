"Идеальные дни": мудрость в рутине и загадках жизни в фильме Вима Вендерса

Новый фильм Вима Вендерса воспевает постоянство

0:54 Your browser does not support the audio element. Культура

Фильм "Идеальные дни" Вима Вендерса представляет историю об уборщике Хираяме, который, несмотря на свою скромность и рутину, находит счастье в повседневных моментах.

Фото: Кинопоиск

Режиссер, известный своими роуд-муви, на этот раз подходит к теме путешествия с иной перспективы, представляя радость постоянства. Фильм успешно поучаствовал Каннском фестивале, получив номинацию на "Оскар", и теперь вышел в российский прокат - с 1 февраля. Об этом сообщают Известия.

Вместо предсказуемых сюжетных поворотов Вендерс оставляет зрителя в состоянии надежды на неожиданный сюрприз, который однако не наступает. "Идеальные дни" становятся аллегорией игры в крестики-нолики: постоянная ожидание сбоя, но в конце концов — ничья. Вендерс создает фильм о простоте, мудрости в рутине и загадках жизни, которая, как и игра в крестики-нолики, остается неразрешённой.