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"Идеальные дни": мудрость в рутине и загадках жизни в фильме Вима Вендерса

Новый фильм Вима Вендерса воспевает постоянство

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Культура

Фильм "Идеальные дни" Вима Вендерса представляет историю об уборщике Хираяме, который, несмотря на свою скромность и рутину, находит счастье в повседневных моментах.

Новый фильм Вима Вендерса воспевает постоянство
Фото: Кинопоиск

Режиссер, известный своими роуд-муви, на этот раз подходит к теме путешествия с иной перспективы, представляя радость постоянства. Фильм успешно поучаствовал Каннском фестивале, получив номинацию на "Оскар", и теперь вышел в российский прокат - с 1 февраля. Об этом сообщают Известия.

Вместо предсказуемых сюжетных поворотов Вендерс оставляет зрителя в состоянии надежды на неожиданный сюрприз, который однако не наступает. "Идеальные дни" становятся аллегорией игры в крестики-нолики: постоянная ожидание сбоя, но в конце концов — ничья. Вендерс создает фильм о простоте, мудрости в рутине и загадках жизни, которая, как и игра в крестики-нолики, остается неразрешённой.

Трейлер фильма "Идеальные дни"
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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