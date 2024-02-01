Скандал вокруг фильма "Мастер и Маргарита": новосибирцы критикуют режиссера и актеров

"Мастер и Маргарита" и режиссер Локшин вызвали недовольство у новосибирцев

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Фильм "Мастер и Маргарита" режиссера Михаила Локшина, вышедший в российский прокат 25 января, вызвал волнение и негодование среди некоторых новосибирцев. Критика направлена как на сам фильм, так и на режиссера и ведущих актеров, в частности, Евгения Цыганова и Юлию Снигирь.

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Резонанс вызывает позиция режиссера, который ранее высказывался против военной операции и финансировал ВСУ. Некоторые зрители отказываются от просмотра из-за негативного отношения к политическим взглядам Локшина. Соцсети и общественные деятели также выражают недовольство, называя режиссера предателем. Об этом сообщает atas.info.

Тем не менее, есть зрители, которые положительно оценивают фильм, выделяя хороший визуальный аспект, декорации и актерский состав. Они выражают равнодушие к политическим взглядам режиссера, сосредотачиваясь на творческой стороне произведения.