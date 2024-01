Комедия "Джентльмены удачи" признана лучшим фильмом у киностудии "Мосфильм"

Комедия "Джентльмены удачи" режиссера Александра Серого стала лидером среди кинолент "Мосфильма". Эта забавная и захватывающая история сразу завоевала сердца зрителей, заняв первое место в престижном рейтинге "Абсолютный топ". В далёком 1972 году фильм собрал огромную аудиторию — более 65 миллионов человек. Это доказывает не только его популярность, но и мастерство режиссера в создании картины, которую помнят долгие годы.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Николаевич Трощенков is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository