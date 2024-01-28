Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
США не пошлют в Украину штурмовики A-10 из-за опасений о потере репутации
5 лучших скрабов для идеально гладкой кожи тела
Эксперты развеяли самые распространенные мифы о бензине АИ-92 и АИ-95
Курица с рисом получается вкусной благодаря этому сочетанию ингредиентов
Названы 5 проверенных способов, как самостоятельно устранить засор в унитазе
Путин и Лукашенко участвуют в открытии антарктической станции "Восток" по видеосвязи
Щепотка листьев базилика придаёт необыкновенный и приятный вкус
Дерматолог Карамова признала, что растет количество случаев заболевания лепрой в России
Франция призывает прекратить помощь Украине из-за высокого уровня коррупции
Комедия "Джентльмены удачи" признана лучшим фильмом у киностудии "Мосфильм"

"Джентльмены удачи" признали лучшей картиной у киностудии "Мосфильм"

1:43
Культура

Комедия "Джентльмены удачи" режиссера Александра Серого стала лидером среди кинолент "Мосфильма". Эта забавная и захватывающая история сразу завоевала сердца зрителей, заняв первое место в престижном рейтинге "Абсолютный топ". В далёком 1972 году фильм собрал огромную аудиторию — более 65 миллионов человек. Это доказывает не только его популярность, но и мастерство режиссера в создании картины, которую помнят долгие годы.

"Джентльмены удачи" признали лучшей картиной у киностудии "Мосфильм"
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Николаевич Трощенков is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

На втором месте этого престижного рейтинга оказалась знаменитая кинокомедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Интересно, что лента была вдохновлена реальными историями о контрабандистах, перевозивших ценности в гипсовых повязках. Фильм привлек внимание 76,7 миллионов зрителей, что является безусловным показателем его успеха и популярности.

Третье место в рейтинге также досталось проекту Леонида Гайдая — "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Этот забавный фильм подарил нам множество незабываемых моментов и стал настоящей классикой советского кинематографа.

На четвертой и пятой позициях в рейтинге "Абсолютный топ" разместились еще два шедевра — "Иван Васильевич меняет профессию" и "Москва слезам не верит". Последний не только оказался любимыми у зрителей, но и был награжден американской премией "Оскар".

Эксперты, проанализировавшие различные рейтинги и журналы, создали объективный "Абсолютный топ", состоящий из лучших фильмов советского кинопроката. Этот рейтинг отражает истинные предпочтения зрителей. Неудивительно, что топ попали именно такие картины, которые до сих пор остаются любимыми и актуальными.

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
Мелкой и кривой морковка становится из-за этих ошибок неопытных дачников

Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.

Мелкой и кривой морковка становится из-за этих ошибок неопытных дачников
Не выбрасывайте помидорных пасынков: это и новые кусты, и средство от вредителей, и удобрения
Не выбрасывайте помидорных пасынков: это и новые кусты, и средство от вредителей, и удобрения
Не только обогреватель: 8 проверенных способов, как прогреть дачу зимой
Почему инспекторы ГИБДД спрашивают водителей о потреблении алкоголя и как лучше на это отвечать
Мятежный Техас вооружается бронетехникой: США — на пороге гражданской войны Дмитрий Плотников Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
"Высокую концентрацию титулованных идиотов": стюардесса назвала салон самолета, который набит худшими людьми
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу
Три средства для ухода за кожей вокруг глаз, которые помогут справиться с утренними отеками
Три средства для ухода за кожей вокруг глаз, которые помогут справиться с утренними отеками
Последние материалы
Названы советы по выбору рулонных штор
Диетолог Кабанов назвал главные правила для успешного похудения: отказ от алкоголя и баланс
Певец Кай Метов признался, что чудесным образом выжил в ДТП в Белоруссии
Пять безобидных предметов в автомобиле, за которые грозит серьезный штраф от ГИБДД
Atlantic: отказ США предоставить помощь Киеву доказывает всему миру, что Штаты на грани краха
Сгибания рук Зоттмана для роста бицепсов
"Джентльмены удачи" признали лучшей картиной у киностудии "Мосфильм"
Дачникам на заметку: как появились растения
Мятежный Техас вооружается бронетехникой: США — на пороге гражданской войны
Ученые назвали список стран, которые смогут пережить ядерную зиму
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников