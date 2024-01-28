Комедия "Джентльмены удачи" признана лучшим фильмом у киностудии "Мосфильм"

Комедия "Джентльмены удачи" режиссера Александра Серого стала лидером среди кинолент "Мосфильма". Эта забавная и захватывающая история сразу завоевала сердца зрителей, заняв первое место в престижном рейтинге "Абсолютный топ". В далёком 1972 году фильм собрал огромную аудиторию — более 65 миллионов человек. Это доказывает не только его популярность, но и мастерство режиссера в создании картины, которую помнят долгие годы.
На втором месте этого престижного рейтинга оказалась знаменитая кинокомедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Интересно, что лента была вдохновлена реальными историями о контрабандистах, перевозивших ценности в гипсовых повязках. Фильм привлек внимание 76,7 миллионов зрителей, что является безусловным показателем его успеха и популярности.
Третье место в рейтинге также досталось проекту Леонида Гайдая — "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Этот забавный фильм подарил нам множество незабываемых моментов и стал настоящей классикой советского кинематографа.
На четвертой и пятой позициях в рейтинге "Абсолютный топ" разместились еще два шедевра — "Иван Васильевич меняет профессию" и "Москва слезам не верит". Последний не только оказался любимыми у зрителей, но и был награжден американской премией "Оскар".
Эксперты, проанализировавшие различные рейтинги и журналы, создали объективный "Абсолютный топ", состоящий из лучших фильмов советского кинопроката. Этот рейтинг отражает истинные предпочтения зрителей. Неудивительно, что топ попали именно такие картины, которые до сих пор остаются любимыми и актуальными.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.