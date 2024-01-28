Комедия "Джентльмены удачи" признана лучшим фильмом у киностудии "Мосфильм"

"Джентльмены удачи" признали лучшей картиной у киностудии "Мосфильм"

1:43 Your browser does not support the audio element. Культура

Комедия "Джентльмены удачи" режиссера Александра Серого стала лидером среди кинолент "Мосфильма". Эта забавная и захватывающая история сразу завоевала сердца зрителей, заняв первое место в престижном рейтинге "Абсолютный топ". В далёком 1972 году фильм собрал огромную аудиторию — более 65 миллионов человек. Это доказывает не только его популярность, но и мастерство режиссера в создании картины, которую помнят долгие годы.

Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Николаевич Трощенков is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

На втором месте этого престижного рейтинга оказалась знаменитая кинокомедия Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Интересно, что лента была вдохновлена реальными историями о контрабандистах, перевозивших ценности в гипсовых повязках. Фильм привлек внимание 76,7 миллионов зрителей, что является безусловным показателем его успеха и популярности.

Третье место в рейтинге также досталось проекту Леонида Гайдая — "Операция "Ы" и другие приключения Шурика". Этот забавный фильм подарил нам множество незабываемых моментов и стал настоящей классикой советского кинематографа.

На четвертой и пятой позициях в рейтинге "Абсолютный топ" разместились еще два шедевра — "Иван Васильевич меняет профессию" и "Москва слезам не верит". Последний не только оказался любимыми у зрителей, но и был награжден американской премией "Оскар".

Эксперты, проанализировавшие различные рейтинги и журналы, создали объективный "Абсолютный топ", состоящий из лучших фильмов советского кинопроката. Этот рейтинг отражает истинные предпочтения зрителей. Неудивительно, что топ попали именно такие картины, которые до сих пор остаются любимыми и актуальными.