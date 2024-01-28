В Париже облили супом самую знаменитую картину

Экоактивисты облили супом "Мону Лизу" в Лувре в знак протеста за здоровое питание

0:30 Your browser does not support the audio element. Культура

В парижском музее Лувра неизвестные экоактивисты облили супом картину Леонардо да Винчи "Джоконда" ("Мона Лиза").

Фото: Wikipedia by Леонардо да Винчи is licensed under общественное достояние

Вандалы напали на бронированное стекло, защищающее знаменитую картину, выражая свое недовольство в рамках продвижения "права на здоровое и устойчивое питание".

В мае 2022 года другой инцидент произошел, когда мужчина в инвалидной коляске бросил торт в "Мону Лизу" в знак хулиганства, призывая спасти планету.