В Париже облили супом самую знаменитую картину

В парижском музее Лувра неизвестные экоактивисты облили супом картину Леонардо да Винчи "Джоконда" ("Мона Лиза").
Вандалы напали на бронированное стекло, защищающее знаменитую картину, выражая свое недовольство в рамках продвижения "права на здоровое и устойчивое питание".
В мае 2022 года другой инцидент произошел, когда мужчина в инвалидной коляске бросил торт в "Мону Лизу" в знак хулиганства, призывая спасти планету.
Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.