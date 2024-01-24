Виталий Милонов обратился в Министерство культуры с предложением учредить в России премию имени Егора Летова

Милонов предложил учредить премию имени Летова для рок-музыкантов

1:18 Your browser does not support the audio element. Культура

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов обратился в Министерство культуры РФ с предложением учредить в России премию имени Егора Летова для рок-музыкантов и авторов патриотических песен.

Фото: flickr.com by cogdogblog

По словам депутата, образ Егора Летов ассоциируется у поклонников с патриотизмом и любовью к Родине. Милонов особо акцентирует, что эту жизненную позицию Летова не смогли изменить "обстоятельства и времена".

"Егор Летов не был принимаем среди "либеральных коллег" за свою патриотическую позицию, идеалы и неприятие навязываемых тогда "западных ценностей", разрушающих основы русской культуры", — отметил депутат.

Милонов выразил мнение, что сегодня в России наблюдается "ренессанс массовой культуры". Он считает, что учреждение премии имени Егора Летова будет способствовать сохранению отечественного культурного наследия и поможет начинающим музыкантам обрести успех у аудитории.

Егор Летов — советский и российский рок-музыкант и поэт, основатель группы "Гражданская оборона". Критики называют его легендой отечественного панк-рока и признают серьёзное влияние его творчества на музыкальную культуру в РФ. Летов скончался от сердечной недостаточности в 2008 году.