Печальная новость: на 83-м году жизни скончался основатель поп-группы Boney M Франк Фариан 

NTV: на 83-м году жизни скончался основатель поп-группы Boney M Франк Фариан

Немецкий телеканал NTV проинформировал, что Франк Фариан умер у себя дома в Майами.

Фото: commons.wikimedia.org by Natraj is licensed under Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported

Агентство Allendorf Media, ссылаясь на слова семьи музыканта, информирует, что в 2022 году он перенес сложную операцию по замене сердечного клапана. После этого его здоровье сильно ухудшилось. Фариан заметно похудел, был вынужден использовать инвалидную коляску и дыхательный аппарат.

Другие подробности смерти артиста пока неизвестны, передаёт Telegram-канал Daily Storm.

Франк Фариан прославился как продюсер и композитор, особенно известен своей работой с поп-группами Boney M и Milli Vanilli. Он был основателем и главным креативным вдохновителем этих групп. Фариан создал хиты, такие как "Rivers of Babylon", "Daddy Cool" и "Ma Baker" для Boney M. "Girl You Know It's True", "Blame It on the Rain" и "Baby Don't Forget My Number" для Milli Vanilli. Он был признан одним из самых успешных продюсеров и композиторов в мировой поп-музыке.