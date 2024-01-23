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Печальная новость: на 83-м году жизни скончался основатель поп-группы Boney M Франк Фариан 

NTV: на 83-м году жизни скончался основатель поп-группы Boney M Франк Фариан

1:03
Культура

Немецкий телеканал NTV проинформировал, что Франк Фариан умер у себя дома в Майами.

NTV: на 83-м году жизни скончался основатель поп-группы Boney M Франк Фариан
Фото: commons.wikimedia.org by Natraj is licensed under Creative Commons Attribuzione-Condividi allo stesso modo 3.0 Unported

Агентство Allendorf Media, ссылаясь на слова семьи музыканта, информирует, что в 2022 году он перенес сложную операцию по замене сердечного клапана. После этого его здоровье сильно ухудшилось. Фариан заметно похудел, был вынужден использовать инвалидную коляску и дыхательный аппарат.

Другие подробности смерти артиста пока неизвестны, передаёт Telegram-канал Daily Storm.

Франк Фариан прославился как продюсер и композитор, особенно известен своей работой с поп-группами Boney M и Milli Vanilli. Он был основателем и главным креативным вдохновителем этих групп. Фариан создал хиты, такие как "Rivers of Babylon", "Daddy Cool" и "Ma Baker" для Boney M. "Girl You Know It's True", "Blame It on the Rain" и "Baby Don't Forget My Number" для Milli Vanilli. Он был признан одним из самых успешных продюсеров и композиторов в мировой поп-музыке. 

Автор Ольга Иванова
Ольга Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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