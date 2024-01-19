Томские филологи через соцсеть выяснили книжные предпочтения россиян

Толстой и Достоевский: филологи ТГУ выяснили, каких авторов читают в России

0:50 Your browser does not support the audio element. Культура Литература

Исследование, проведенное учёными с филологического факультета ТГУ, направлено на выяснение предпочтений жителей страны в литературе. В рамках анализа 127 крупных читательских сообществ в социальной сети "ВКонтакте", выявлены наиболее обсуждаемые отечественные авторы XIX века, среди которых лидируют Толстой, Достоевский и Чехов.

Фото: Openverse by rob.wall is licensed under CC BY 2.0

Также отмечено, что зарубежным автором, вызывающим наибольший интерес, стал Стивен Кинг, сообщает Tomsk.mk.ru.