Томские филологи через соцсеть выяснили книжные предпочтения россиян

Исследование, проведенное учёными с филологического факультета ТГУ, направлено на выяснение предпочтений жителей страны в литературе. В рамках анализа 127 крупных читательских сообществ в социальной сети "ВКонтакте", выявлены наиболее обсуждаемые отечественные авторы XIX века, среди которых лидируют Толстой, Достоевский и Чехов.
Также отмечено, что зарубежным автором, вызывающим наибольший интерес, стал Стивен Кинг, сообщает Tomsk.mk.ru.
"Среди ключевых тем обсуждений выделяются вопросы о том, что стоит прочитать, а что лучше избежать, с указанием причин; какие книги способны оказать влияние на личность читателя; а также актуальные предпочтения в литературе", — поделились результатами исследования филологи из Томского университета.
Особое внимание следует уделять деревьям в саду, не ограничиваясь только осмотром на наличие заболеваний, но также учитывая их влияние на весь участок.