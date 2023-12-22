Умер актёр Пепеляев из фильма "Географ глобус пропил"

0:33 Your browser does not support the audio element. Культура

Из-за "внезапной болезни" ушёл из жизни российский актёр Сергей Пепеляев, звезда фильма "Географ глобус пропил". Ему было всего 32 года.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

Как сообщили в Тольяттинском драмтеатре "Колесо", актёр скончался от "внезапной" болезни.

"Колесо" выражает глубокое соболезнование родным и близким Сергея, всем, кто знал и любил его", — говорится в сообщении театра на странице в Сети.

Что именно стало причиной скоропостижной смерти актёра, коллеги не стали уточнять.