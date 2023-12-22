Из-за "внезапной болезни" ушёл из жизни российский актёр Сергей Пепеляев, звезда фильма "Географ глобус пропил". Ему было всего 32 года.
Как сообщили в Тольяттинском драмтеатре "Колесо", актёр скончался от "внезапной" болезни.
"Колесо" выражает глубокое соболезнование родным и близким Сергея, всем, кто знал и любил его", — говорится в сообщении театра на странице в Сети.
Что именно стало причиной скоропостижной смерти актёра, коллеги не стали уточнять.
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