Московский суд оштрафовал на 300 тысяч рублей главу "Единого поля" по делу о хищении у Театра Виктюка

0:49 Your browser does not support the audio element. Культура

Суд Москвы вынес штраф директору билетного оператора «Единое поле» Антону Марченкову. Речь идёт о хищении у Театра Виктюка суммы более 6,5 миллионов рублей. Соответствующую информацию приводит пресс-службе суда, ссылаясь на "Лента.ру".

Фото: teatrviktuka.ru

Отмечается, что суд признал вину Марченкову по статье 159 («Мошенничество») УК РФ. Штраф будет выплачен в объёме 300 тысяч рублей. Прокурор назначил ему три года колонии.

Ранее в ТАСС сообщалось о том, что Марченков совершил преступление по причине юридической неграмотности. Отмечается, что осужденный погасил ущерб, заявленный ему театром.