Новый театр представляет премьеру спектакля "Игорь Караулов. Поэзия.doc. "Сам по себе"

28 декабря 2023 года. Новый театр под руководством Эдуарда Боякова представляет премьеру спектакля "Игорь Караулов. Поэзия.doc. "Сам по себе".
Проект Поэзия.doc. реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
Игорь Караулов — русский поэт, публицист. Автор поэтических книг:
Лауреат Григорьевской поэтической премии. Победитель Волошинского литературного конкурса, участник Венецианской биеннале искусств.
Когда я проснулся, запахло весной.
Заботливый ветер и город больной.
Внезапная штопка забытых вещей.
Отчётливый гул воробьиных вестей.
Пойдёмте, найденыши, вместе со мной.
Мы будем гулять по Москве дровяной.
И вместе со мной поколение Зет
кораблики будет вертеть из газет.
Фигуры чертя, о своём гомоня.
Сначала со мной, а потом без меня.
Спектакль Нового Театра "Игорь Караулов. Поэзия.doc. "Сам по себе" — вторая постановка в рамках проекта Поэзия.doc.
В спектакле отражена судьба поэта — не абстрактного художника, а конкретного человека, чья жизнь неотделима от сегодняшнего исторического контекста.
Есть такое расхожее выражение: "ничего личного". В спектакле "Игорь Караулов. Поэзия. doc. "Сам по себе" — все с точностью наоборот: здесь только самое личное и самое откровенное. Герой бесстрашно отдает на суд зрителей не только свои стихи, но и жизненный опыт, из которого эти стихи родились. Знаменитая строка Анны Ахматовой "Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда" могла бы стать слоганом этого проекта.
Игорь Караулов:
Я всегда думал, что в моей биографии нет ничего драматического, что стихи даны мне вместо жизни, хотя многие мои стихи чётко привязаны к времени и месту. Но если замысел Эдуарда Боякова сделать спектакль обо мне как о человеке не был отброшен и дошёл до реализации, значит, что-то интересное в моей жизни было.
Кто-то скажет, что это слишком смело, когда ещё живого поэта играет актёр на сцене, но по крайней мере это совершенно новый способ работы с поэзией, отличный от традиционного авторского вечера, когда поэт читает стихи и немного рассказывает о себе.
Но это и не театрализованная исповедь, поскольку Игорь Караулов в пьесе Марии Ватутиной — это персонаж, отличающийся от реального человека, и мне ещё предстоит с ним познакомиться. Надеюсь, он понравится мне — и зрителю.
Меня интересует современность,
вся эта мутность, временность и бренность,
сиюминутность, шаткость, суета,
на шестерной законных два виста.
Конечно, есть и вечные красоты,
сияющие горние высоты,
невозмутимый звёздный небосвод,
но вновь поручик карты раздаёт.
Вот современность в лермонтовском духе:
летают пули, глупые свистухи,
а офицеры разливают грог,
пока судьба им отмеряет срок.
Любуюсь тем, что завтра станет прахом,
викторией, что обернётся крахом
и вновь восстанет, где её не ждут,
благословляя лёгкий бег минут.
Необычность содержания определила новаторство формы: спектакль "Игорь Караулов. Поэзия.doc. "Сам по себе" — не традиционная творческая встреча с автором, читающим свои стихи и раздающим автографы на недавно напечатанном сборнике, а полноценный спектакль, основанный на оригинальной пьесе. Автор пьесы — поэт Мария Ватутина, сама является героем проекта Поэзия. doc. И эта творческая рифма придает спектаклю особый смысл: кто может рассказать о поэте лучше, чем другой поэт?
Мария Ватутина, поэт, автор пьесы:
Игорь Караулов за последние два года стал предводителем группы поэтов, которые активно включились в дело служения Родине. В его поэзии не просто содержатся важнейшие смыслы и выражена активная поэтическая позиция. Само качество, техника, уровень, глубина стихов, иногда трагичных, иногда ироничных, все это — выдающегося плана. Многие из нас, в том числе я, долгое время не принимали стихов Игоря. Они казались двусмысленные — их можно было трактовать двояко, то ли со знаком зла, то ли — добра. И всегда присутствовал посыл: поэт, то есть, я — никому не нужен. Мы над этим посмеивались и тоже не вполне понимали: это серьезные переживания или юмор? Потом эта двусмысленность ушла — сегодня ее в принципе просто не может быть. Игорь Караулов — поэт за Родину, он со своей страной, со своим народом, и он нужен народу. А когда я, в процессе создания пьесы, взяла у него интервью, я поняла природу этого страха быть не нужным. Игорь всегда был сам по себе. Именно эта фраза стала подзаголовком спектакля.
Поэзия.doc. — уникальный театрально-поэтический проект, идея которого принадлежит режиссеру Эдуарду Боякову. Он посвящен современным, ныне живущим русским поэтам, чье творчество превращает в поэтическую метафору все, чем живет страна здесь и сейчас. Проект включает в себя четыре спектакля. Каждый из них рассказывает о жизни, судьбе и творчестве поэта, который, как чувствительная струна, резонирует с событиями сегодняшнего дня. Мария Ватутина, Игорь Караулов, Анна Ревякина, Анна Долгарева — имена этих поэтов известны всем, кто в наши дни живет и дышит вместе со своей страной и народом. Этих поэтов отличает не только художественный дар и литературное мастерство, но и внятно выраженная гражданская позиция. Каждый спектакль — бесстрашное откровение, позволяющее увидеть личность поэта в его объеме, противоречиях, рефлексиях и сомнениях.
Эдуард Бояков, автор идеи:
Как бы мы ни любили прозу или драму, поэзия — высшая форма литературы.
По законам поэзии существует не только сама поэтическая строфа, но и архитектура, композиция, картина, мизансцена, дубовый лист, перо павлина, снежинка: уникальность и непостижимость и в то же время повторяемость приема, совершенство формы.
Поэтическая строфа способна объяснить больше, чем многотомный роман. И потому сама формулировка — Поэзия. doc. — отражает парадоксальное сочетание документальности и художественности.
В качестве эпиграфа к проекту мы выбрали строку Иосифа Бродского: "Бог сохраняет все; особенно — слова".
Продолжительность спектакля 1 час 10 минут
Дата и время: 28 декабря 2023 года в 19:00
Место: Мясницкая ул., 7, стр. 2, главная резиденция Нового Театра Усадьба Салтыковых-Чертковых.
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