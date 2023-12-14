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Российская музыка покорила хит-парады бывших советских республик

1:54
Культура » Музыка

Российская музыка вновь занимает лидирующие позиции в чартах республик бывшего СССР, сообщает РБК в четверг.

Российская музыка покорила хит-парады бывших советских республик
Фото: Fotolia by Lev Dolgatsjov

С 2021 года издание изучает топ Apple Music разных стран. С началом СВО интерес к традиционно популярным на постсоветском пространстве российским и русскоязычным песням резко снизился, а к декабрю 2023-го — вернулся.

В топ-10 России и Белоруссии девять песен — российские, Молдавии — восемь, Армении и Таджикистана — семь, Казахстана — пять, Украины — три, Литвы — две.

Локомотивом отечественной музыки на её пути к вершинам хит-парадов стала песня "Пыяла" хип-хоп-дуэта АИГЕЛ. Интересно, что вышла она ещё в 2020-м, а прославилась только сейчас, благодаря включению в саундтрек сериала "Слово пацана".

Кроме неё, в чартах почти всех постсоветских стран представлены поп-рок-группа "Моя Мишель" и живущая и работающая в РФ уроженка Украины Anna Asti.

По мнению экспертов, успех российских исполнителей — очередной пример невозможности отмены русской культуры.

"Российское культурное пространство в очередной раз доказало свою устойчивость, даже несмотря на серьезные просчёты последних десятилетий", — подчеркнул гендиректор агентства InterMedia Евгений Сафронов.

Кроме того, сокращается мировой интерес к англоязычному репертуару, причём параллельно усиливается увлечение песнями на национальных языках, заметил глава Национальной федерации музыкальной индустрии Никита Данилов.

Англоязычная музыка вообще переживает серьёзный кризис, объяснил Сафронов: "Востребованного контента сейчас создается в разы меньше, чем в 1990-е".

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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