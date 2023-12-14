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SHOT: Актёр Борис Щербаков вслед за женой победил рак

1:15
Культура

Актер Борис Щербаков успешно победил рак после продолжительной борьбы с болезнью. После контрольного обследования, проведенного врачами-онкологами, были получены отличные результаты, сообщает Telegram-канал SHOT.

SHOT: Актёр Борис Щербаков вслед за женой победил рак
Фото: Wikipedia by Igor Pankov is licensed under CC BY-SA 4.0

В феврале у актера было выявлено злокачественное образование в почке, после чего была проведена сложная операция, в результате которой были удалены как опухоль, так и поврежденный орган. Полугодовая реабилитация принесла положительные результаты, и после обследования было зафиксировано общее улучшение состояния Щербакова. Однако у актера возникли некоторые проблемы с сердцем из-за ишемической болезни, но в целом результаты являются очень благоприятными, отмечают врачи.

В понедельник семья отмечала 74-летие Бориса Васильевича, народного артиста России, который сыграл в более чем 200 фильмах и продолжает активно работать в театре и кино.

Также стоит отметить, что жена Бориса Щербакова, российская актриса Татьяна Бронзова, также смогла победить рак. В течение многих лет актер поддерживал свою супругу в борьбе с болезнью, и у нее наступила ремиссия.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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