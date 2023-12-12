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Писатель Вышенков назвал пользу сериала "Слово пацана": учит "держать слово"

1:03
Культура

Российский писатель Евгений Вышенков высказал мнение о сериале "Слова пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова, считая его аутентичным отражением реальности 80-х годов.

Писатель Вышенков назвал пользу сериала "Слово пацана": учит "держать слово"
Фото: Кинопоиск by постер сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

В беседе с изданием "Фонтанка" писатель поделился, что после просмотра сериала связался со своими знакомыми из Казани, которые жили в то время, и они подтвердили правдоподобность отраженных в сериале событий и обстановки того периода.

Вышенков подчеркнул, что сериал может быть поучительным для молодого поколения, вспомнив советский принцип "честное слово", который он иронично перевел в современный контекст как "Слово пацана!" Писатель выразил мнение, что умение держать слово — важное качество, которое следует знать, и подчеркнул, что этот сериал должны увидеть все.

Ранее сообщалось, что Никита Михалков встал на защиту этого произведения, а Максим Фадеев вспомнил свой опыт уличных драк, комментируя сериал.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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