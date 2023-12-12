Российский писатель Евгений Вышенков высказал мнение о сериале "Слова пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова, считая его аутентичным отражением реальности 80-х годов.
В беседе с изданием "Фонтанка" писатель поделился, что после просмотра сериала связался со своими знакомыми из Казани, которые жили в то время, и они подтвердили правдоподобность отраженных в сериале событий и обстановки того периода.
Вышенков подчеркнул, что сериал может быть поучительным для молодого поколения, вспомнив советский принцип "честное слово", который он иронично перевел в современный контекст как "Слово пацана!" Писатель выразил мнение, что умение держать слово — важное качество, которое следует знать, и подчеркнул, что этот сериал должны увидеть все.
Ранее сообщалось, что Никита Михалков встал на защиту этого произведения, а Максим Фадеев вспомнил свой опыт уличных драк, комментируя сериал.
Большинство иностранных автомобильных брендов в начале прошлого года объявили о завершении сотрудничества с дилерами в России.