Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Диетолог назвала продукты для пенсионеров, которые ускоряют работу мозга
Минобороны РФ впервые сообщило о применении вертолетов Ка-52М в ходе СВО
JSR: 30 минут сна после звонка будильника способствуют улучшению работы мозга
В России оценили перспективность вложений в золото и биткоин
Доктор Мясников назвал вспышку микоплазмы рутинной вещью
Почему Анжелика Варум молчит о тяжелой болезни Агутина
Эксперт Гулевич: приложения с платными подписками незаметно списывают деньги
Борщ из-за свеклы может испортиться в миг, рассказываем, почему
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон уверен, что Зеленский требовал себе гарантий безопасности у Блинкена и Остина

Никита Михалков встал на защиту сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

1:14
Культура

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков на пресс-конференции в Минске высказал критику в адрес призывов о запрете или ограничении показа сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". По его мнению, такие требования являются "огромной глупостью".

Никита Михалков встал на защиту сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"
Фото: prt scr youtube.com/Бесогон TV

Михалков подчеркнул, что картина представляет собой мощное произведение, раскрывающее историческую правду, которую необходимо показывать. Он выразил уверенность в том, что если дети после просмотра сериала перенимают негативные черты персонажей, то это свидетельствует о плохом воспитании со стороны родителей.

"Это очень мощная картина, это правда", — передаёт слова режиссера News.ru.

Кинематографист также отметил высокий талант режиссера Жоры Крыжовникова, который создал "настоящее кино, которое волнует". По его мнению, шумиха вокруг сериала объясняется именно этими качествами произведения.

Ранее в поддержку сериала выступил продюсер Максим Фадеев, вспомнив свой опыт уличных драк, а также Депутат Госдумы Хинштейн встал на защиту произведения.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
В глаза не бросалось: охранница в брянской школе рассказала, что школьница прошла с ружьём незаметно

Охранница гимназии № 5 в Брянске категорически отрицает свою вину в произошедшей трагедии.

Охранница гимназии в Брянске заявила, что ружьё, которое несла школьница, не бросалось в глаза
Пророчество православных старцев сбывается: Киев уходит под воду
Киевское метро затоплено. Сбывается пророчество православных старцев
Дневные ходовые огни: Как избежать проблем с ГИБДД при самостоятельной установке
Старшие дети Градского грызутся за наследство с младшими и бывшей женой Коташенко
Первые русские в Японии: как японцы встретили северных соседей Сергей Лебедев Трагедия в Брянске показала, что СВО надо заканчивать во Львове Любовь Степушова TNSec: США обновит инструкцию массовых похорон во время ядерной войны Олег Володин
Осмотр и досмотр авто: в чём отличия, и какие права у водителей
В отношении отца школьницы, которая открыла стрельбу в брянской гимназии, возбудили ещё одно уголовное дело
Филипп Киркоров пожалел о том, что поддерживал Пугачёву и Галкина*
Филипп Киркоров пожалел о том, что поддерживал Пугачёву и Галкина*
Последние материалы
В России оценили перспективность вложений в золото и биткоин
Доктор Мясников назвал вспышку микоплазмы рутинной вещью
Почему Анжелика Варум молчит о тяжелой болезни Агутина
Эксперт Гулевич: приложения с платными подписками незаметно списывают деньги
Борщ из-за свеклы может испортиться в миг, рассказываем, почему
Экс-аналитик ЦРУ Джонсон уверен, что Зеленский требовал себе гарантий безопасности у Блинкена и Остина
В Белгороде люди по несколько часов выстаивали очереди за яйцами
Врач Тихомирова: хуже всего на мозг влияют алкоголь, маргарин и фастфуд
Французский политик Филиппо: США скоро откажутся от Украины и сожгут её
Важный ингредиент для фрикаделек
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников