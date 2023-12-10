Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков на пресс-конференции в Минске высказал критику в адрес призывов о запрете или ограничении показа сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". По его мнению, такие требования являются "огромной глупостью".
Михалков подчеркнул, что картина представляет собой мощное произведение, раскрывающее историческую правду, которую необходимо показывать. Он выразил уверенность в том, что если дети после просмотра сериала перенимают негативные черты персонажей, то это свидетельствует о плохом воспитании со стороны родителей.
"Это очень мощная картина, это правда", — передаёт слова режиссера News.ru.
Кинематографист также отметил высокий талант режиссера Жоры Крыжовникова, который создал "настоящее кино, которое волнует". По его мнению, шумиха вокруг сериала объясняется именно этими качествами произведения.
Ранее в поддержку сериала выступил продюсер Максим Фадеев, вспомнив свой опыт уличных драк, а также Депутат Госдумы Хинштейн встал на защиту произведения.
Охранница гимназии № 5 в Брянске категорически отрицает свою вину в произошедшей трагедии.