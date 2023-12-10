Никита Михалков встал на защиту сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте"

1:14 Your browser does not support the audio element. Культура

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков на пресс-конференции в Минске высказал критику в адрес призывов о запрете или ограничении показа сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". По его мнению, такие требования являются "огромной глупостью".

Фото: prt scr youtube.com/Бесогон TV

Михалков подчеркнул, что картина представляет собой мощное произведение, раскрывающее историческую правду, которую необходимо показывать. Он выразил уверенность в том, что если дети после просмотра сериала перенимают негативные черты персонажей, то это свидетельствует о плохом воспитании со стороны родителей.

"Это очень мощная картина, это правда", — передаёт слова режиссера News.ru.

Кинематографист также отметил высокий талант режиссера Жоры Крыжовникова, который создал "настоящее кино, которое волнует". По его мнению, шумиха вокруг сериала объясняется именно этими качествами произведения.

Ранее в поддержку сериала выступил продюсер Максим Фадеев, вспомнив свой опыт уличных драк, а также Депутат Госдумы Хинштейн встал на защиту произведения.