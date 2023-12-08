В Новом Театре покажут сказку "Морозко"

4:10 Your browser does not support the audio element. Культура

Новый год — самое время для всего нового. В Новом Театре под руководством Эдуарда Боякова — новый иммерсивный спектакль для всей семьи: русская сказка "Морозко", переложенная на современный лад.

Фото: Пресс-служба Нового театра

И не ждите здесь странного дедушку, известного по старому советскому фильму, который зачем-то морозил девушек. В новом "Морозке" — красивый молодой Царевич, вот уже 500 лет тщетно ищущий невесту. Скажете — какой же он молодой, если 500 лет не женат? Ответ простой: это — сказка. Здесь все волшебно, чудесно и весело.

Зрителей встречают скоморохи-зазывалы-рэперы-хипхоперы:

Мы расскажем сказку вам про одну девчонку:

Умницу-красавицу, юную Алёнку,

Алёна девчонка простая, из народа,

А вот влюбилась, в парня из знатного рода. Морозко даже не парень, а царь и судеб вершитель,

В их зимней стране он — вечный и строгий правитель,

Морозко годами терзает одно испытание:

Раз в пятьсот лет на балу, как гласит преданье, Он встретит священной — весну, и тогда перемены

С любовью придут, наконец, в эти тухлые стены.

На самом деле, стены в Новом Театре — вовсе не тухлые, а совсем наоборот — очень красивые и даже роскошные. Потому что размещается Новый Театр в старинной усадьбе на Мясницкой улице. Это скоморохи-рэперы немножко хулиганят. Им простительно, а публике смешно.

Зрителям тем временем предстоит разделиться на три группы, чтобы отправиться в разные стороны, как в сказке положено: налево пойдешь… направо пойдешь… Нет, ничего опасного не предвидится, так что волноваться не о чем. Одни попадут в дубовый зал, где познакомятся с той самой Аленкой, героиней сказки — девушкой прекрасной во всех отношениях, другие в каминном зале увидят ее сестрицу эксцентричную Регину, ну а третьим предстоит встреча с Викторией — еще одной сестрой, которая в романтических интерьерах зала с натюрмортами всех научит, как надо жить и к чему стремиться. На самом деле, знакомство с тремя сестрами ждет всех зрителей — просто в разном порядке.

А дальше — только успевай следить за событиями: бал в Готическом зале, где сестры будут бороться за внимание Царевича Морозко, волшебные снежинки, коварство Мачехи, подвиг говорящей собаки Черныша, ружье, которое по законам чеховской драматургии должно выстрелить в финале, много музыки и разные приключения с испытаниями. А главное — будут всякие чудеса! Ведь сказка зимняя, новогодняя, хоть и теплая. Впрочем, теплой она станет только в финале, когда любовь растопит холодное сердце Морозки, и в заледеневшее царство придет обещанная в самом начале спектакля священная весна.

Приходите на иммерсивную притчу "Морозко" — разгадайте тайну волшебной снежинки!

Автор пьесы — Алексей Зензинов

Режиссер-постановщик — Гарольд Стрелков

Художник-постановщик — Дарья Кычина

Художник по костюмам — Стефания Филатова

Композитор Тихон Хренников младший

Хореограф — Любовь Углова

Музыкальный продюсер — Василий Поспелов

Педагог по вокалу — Ольга Зрилина

Художник по свету — Никита Черноусов

Исполнительный продюсер — Анна Захарьян

Действующие лица и исполнители:

Царевич Морозко — Артем Нечепуренко

Аленушка — София Шендрик/София Гусева

Анфиса, мачеха Аленушки — Татьяна Шалковская

Виктория, старшая дочь Анфисы — Анастасия Стругачева/Варвара Куликова

Регина, младшая дочь Анфисы — Елизавета Карякина/Юлия Рукавишникова

Черныш, пес — Павел Приемышев

Скоморохи, пожарные стрельцы — Сергей Гребенников, Даниил Исаков, Эдуард Йоонас

Борис, отец Аленушки — Валентин Клементьев

Премьера — 10 декабря 2023 года

Продолжительность — 1 час 30 минут без антракта