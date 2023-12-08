Новый год — самое время для всего нового. В Новом Театре под руководством Эдуарда Боякова — новый иммерсивный спектакль для всей семьи: русская сказка "Морозко", переложенная на современный лад.
И не ждите здесь странного дедушку, известного по старому советскому фильму, который зачем-то морозил девушек. В новом "Морозке" — красивый молодой Царевич, вот уже 500 лет тщетно ищущий невесту. Скажете — какой же он молодой, если 500 лет не женат? Ответ простой: это — сказка. Здесь все волшебно, чудесно и весело.
Зрителей встречают скоморохи-зазывалы-рэперы-хипхоперы:
Мы расскажем сказку вам про одну девчонку:
Умницу-красавицу, юную Алёнку,
Алёна девчонка простая, из народа,
А вот влюбилась, в парня из знатного рода.
Морозко даже не парень, а царь и судеб вершитель,
В их зимней стране он — вечный и строгий правитель,
Морозко годами терзает одно испытание:
Раз в пятьсот лет на балу, как гласит преданье,
Он встретит священной — весну, и тогда перемены
С любовью придут, наконец, в эти тухлые стены.
На самом деле, стены в Новом Театре — вовсе не тухлые, а совсем наоборот — очень красивые и даже роскошные. Потому что размещается Новый Театр в старинной усадьбе на Мясницкой улице. Это скоморохи-рэперы немножко хулиганят. Им простительно, а публике смешно.
Зрителям тем временем предстоит разделиться на три группы, чтобы отправиться в разные стороны, как в сказке положено: налево пойдешь… направо пойдешь… Нет, ничего опасного не предвидится, так что волноваться не о чем. Одни попадут в дубовый зал, где познакомятся с той самой Аленкой, героиней сказки — девушкой прекрасной во всех отношениях, другие в каминном зале увидят ее сестрицу эксцентричную Регину, ну а третьим предстоит встреча с Викторией — еще одной сестрой, которая в романтических интерьерах зала с натюрмортами всех научит, как надо жить и к чему стремиться. На самом деле, знакомство с тремя сестрами ждет всех зрителей — просто в разном порядке.
А дальше — только успевай следить за событиями: бал в Готическом зале, где сестры будут бороться за внимание Царевича Морозко, волшебные снежинки, коварство Мачехи, подвиг говорящей собаки Черныша, ружье, которое по законам чеховской драматургии должно выстрелить в финале, много музыки и разные приключения с испытаниями. А главное — будут всякие чудеса! Ведь сказка зимняя, новогодняя, хоть и теплая. Впрочем, теплой она станет только в финале, когда любовь растопит холодное сердце Морозки, и в заледеневшее царство придет обещанная в самом начале спектакля священная весна.
Приходите на иммерсивную притчу "Морозко" — разгадайте тайну волшебной снежинки!
Действующие лица и исполнители:
Премьера — 10 декабря 2023 года
Продолжительность — 1 час 30 минут без антракта
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