В Новом театре презентуют альбом о русских монастырях

7:57 Your browser does not support the audio element. Культура

11 декабря в 15.00 в Новом Театре (Мясницкая, 7) состоится презентация литературно-художественного издания "СТЕНА И СЛОВО. Русский монастырь на границе с небом".

Фото: Пресс-служба Нового театра by Михаил Розанов

Необычный альбом, состоящий из 10 глав, каждая из которых посвящена одному из действующих православных монастырей на территории России, издан при поддержке частных благотворителей, фонда "Свете Тихий" и Президентского фонда культурных инициатив.

Работа автора текста Эдуарда Боякова и фотохудожника Михаила Розанова не имеет аналогов среди изданий подобного рода. В альбоме содержится более 100 фоторабот. Каждый монастырский комплекс, история которого неотъемлема от его географического положения и природного ландшафта, рассматривается авторами как уникальное явление, олицетворяющее русский логос, раскрывающее смысловую сердцевину русской цивилизации.

Эссе, написанные Эдуардом Бояковым, содержат не только искусствоведческую и историческую информацию. Монастырь в интерпретации авторов альбома — не просто артефакт истории, архитектурный памятник или институция, наделенная административным функционалом. По словам Эдуарда Боякова — "это материализация русского фронтира, духовный и антропологический рубеж между небом и землей".

Монохромная (черно-белая) съемка, в режиме которой работает крупнейший современный архитектурный фотохудожник Михаил Розанов, позволяет увидеть тончайшие детали в рельефах стен и куполов. На фото — только фасады и экстерьеры. Территории безлюдны — ничто не отвлекает от фантастического единения графических линий монастырских строений с дыханием природы. Для каждого монастыря было определено свое время года — то, в которое монастырь наиболее откровенно демонстрировал свою духовную миссию.

Авторы определили 10 таких миссий: царство, праведность, знание, аскеза, переход, политика, рубеж, воинство, тайны, подвиг. В этих сутевых обозначениях синтезировались объективность (история обители, географическое положение, окружающая природа) и субъективный взгляд двух исследователей, Эдуарда Боякова и Михаила Розанова, которые максимально погрузились в открывшийся для них сакральный мир с уверенностью профессиональных художников, но при этом с трепетом неофитов.

Михаил Розанов:

Мы решили показать наше художественное видение русских монастырей. Существует немало книг и альбомов на эту тему. Чаще всего они — нишевые: исторические, искусствоведческие, специфически религиозные. Наш взгляд — это взгляд художников.

Выбор монастырей осуществил Эдуард Бояков. Там есть и очень известные, посещаемые обители, давно уже ставшие местом не только паломничества верующих, но и объектами туристического интереса: Троице-Сергиевская Лавра, Оптина пустынь, Кирилло-Белозерский, Соловецкий монастыри. А есть такие, которые мало известны широкой публике — например, Костомаровский на Дону, или Посольский в Бурятии.

Везде мы встречали доброжелательное отношение братии, благословение настоятеля или настоятельницы. Съемку начинали рано утром — часов в 5-6, когда не было людей. Такова была идея: работа на вечность, фиксация того, что не меняется. Первым объектом съемки стал Кирилло-Белозерский монастырь. Снимали его зимой. Как и Посольский монастырь на Байкале. Это была совершенно космическая история: белый бесконечный Байкал, который уходит в небо, в этой пустоте стоит белый монастырь. И только ветра ходят вокруг.

Каждая глава начинается с общей панорамы монастыря. Потом взгляд перемещается на территорию, исследует фасады, купола, порталы. Последовательность фотографий тщательно формировалась Эдуардом Бояковым, Михаилом Розановым и художником-дизайнером книги Дмитрием Мордвинцевым. Фото следуют друг за другом в определенном порядке, выстраивая своего рода визуальную драматургию, максимально погружающую читателя в мир каждой обители.

Эдуард Бояков:

Это не первая наша совместная работа в Михаилом Розановым — в свое время мы организовали съемку одного московского театра, шедевра советского модернизма. И сделали это вовремя — архитектор умер, здание подверглось ремонту, изменившему его облик. В этот период мы много говорили с Михаилом о связях русского модерна с историей и архаикой. Из этих бесед родился замысел — сделать книгу, посвященную русским монастырям, обозначив их десятью понятиями, которые могли бы составить формулу русского монастырского служения. Эти слова, как ключи, стали названиями глав, отразив смысловой фундамент не только конкретного genius loci, но монастырства как принципа.

Мы адресуем нашу книгу широкой публике, вне привязки к конфессиональной принадлежности. Ведь и сами православные храмы вписаны в светские городские и сельские ландшафты. Но те смыслы, которые отражены в заголовках, отражают антропологическую норму, к которой должен стремиться каждый русский человек. Праведность, знание, защита Родины, духовный рост — эти стяжания имманентны нормальному человеку, ощущающему себя частью русской культуры, истории, традиции.

Десять монастырей, которые стали героями нашей книги, можно воспринимать, как десять архетипов, десять заповедей Русского мира.

Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и благотворительного фонда "Свете Тихий".

Вход на мероприятие по регистрации.

Эдуард Бояков — театральный и кино-режиссер, продюсер. Создатель фестивалей "Золотая Маска", "Новая Драма", Московский Пасхальный фестиваль(совместно с В. Гергиевым), "Традиция" (совместно с З. Прилепиным), создатель театров "Практика", "Политеатр", художественный руководитель МХАТ имени М. Горького (2018-2021), председатель Русского Художественного Союза, основатель и художественный руководитель Нового Театра (с 2022), режиссёр кинофильма "Русский крест", автор книги "Русский код" (совместно с В. Пономаревой). Участник копродукций с Холланд Фестивал, Метрополитан Опера, ГМИИ имени А. С. Пушкина. Режиссер и продюсер более 50 спектаклей в Мариинском театре, Большом театре, МХТ имени А. П. Чехова, Центре Вс. Мейерхольда.

Михаил Розанов — российский фотограф, член Союза фотохудожников России, работы которого хранятся в собраниях Музея Московского Кремля, ГМИИ им А. С. Пушкина, Государственного Русского музея, Государственного музея архитектуры имени А. В. Щусева, Санкт-Петербургской Академии художеств, Российской Государственной библиотеки, Музейновыставочного центра РОСФОТО. Автор съемок Эрмитажа, Музеев Московского Кремля, ГМИИ имени А. С. Пушкина, ВДНХ, Лувра, Версаля, Сан-Суси, Венского музея истории искусств, Музея Боде.

Презентация книги состоится 11 декабря в 15.00 Новом Театре (Мясницкая, 7)