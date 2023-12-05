В 73 года от тяжёлой болезни умерла народная артистка РФ Татьяна Владимирова

1:12 Your browser does not support the audio element. Культура

Народная артистка России и ведущая актриса московского театра Et Cetera под руководством Александра Калягина Татьяна Владимирова скончалась в возрасте 73 лет. Информацию об этом предоставила пресс-служба театра, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse by Denise Cross is licensed under CC BY 2.0

Татьяна Владимирова ушла из жизни после тяжёлой болезни на 74-м году жизни. Детали о дате прощания будут объявлены позднее, добавили в пресс-службе.

Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. С 1993 года она была постоянной актрисой московского театра "Et Cetera". Владимирова принимала участие в таких спектаклях, как "Дядя Ваня", "Лекарь по неволе", "Смуглая леди сонетов", "Дон Кихот" и других. Кроме того, она снималась в кино, включая фильм Алексея Германа-младшего под названием "Довлатов", сериал Юрия Мороза "Теория вероятности" и другие проекты.

Ранее сообщалось, что умер 77-летний российский актёр из "Д'Артаньяна и трёх мушкетёров" Сергей Кустов.