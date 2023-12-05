Народная артистка России и ведущая актриса московского театра Et Cetera под руководством Александра Калягина Татьяна Владимирова скончалась в возрасте 73 лет. Информацию об этом предоставила пресс-служба театра, сообщает РИА Новости.
Татьяна Владимирова ушла из жизни после тяжёлой болезни на 74-м году жизни. Детали о дате прощания будут объявлены позднее, добавили в пресс-службе.
Татьяна Владимирова родилась 29 августа 1950 года. С 1993 года она была постоянной актрисой московского театра "Et Cetera". Владимирова принимала участие в таких спектаклях, как "Дядя Ваня", "Лекарь по неволе", "Смуглая леди сонетов", "Дон Кихот" и других. Кроме того, она снималась в кино, включая фильм Алексея Германа-младшего под названием "Довлатов", сериал Юрия Мороза "Теория вероятности" и другие проекты.
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