Умер 77-летний российский актёр из "Д'Артаньяна и трёх мушкетёров" Сергей Кустов

1:16 Your browser does not support the audio element. Культура

Советский и украинский актёр театра, кино и ТВ Сергей Кустов скончался. Он был знаком зрителям по роли одного из мушкетёров в эпопее Юнгвальда-Хилькевича. Актёр ушёл из жизни 3 декабря.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

Кустов родился 12 октября 1946 года в Полтавской области. Он окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого. С 1968 года работал в Львовском ТЮЗе (теперь это Первый академический украинский театр для детей и юношества). На сцене исполнил роли Ленина, Гамлета, Робина Гуда, Павла Власова в постановке "Матери" Горького и Голохвастова в "За двумя зайцами".

Экранный дебют Кустова состоялся в 1966 году, когда он сыграл роль Илько в революционной драме "Бурьян". Он также появлялся в проектах "Порт", "Город с утра до полуночи", "Государственная граница", сериале "Анна Герман" и "Возвращение мушкетеров" в 2009 году, а также в других проектах.

На аккаунтах театра, которому артист посвятил 55 лет своей жизни, был опубликован некролог.