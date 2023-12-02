В Новосибирске перенесли концерт "Алисы" из-за болезни Кинчева

0:39 Your browser does not support the audio element. Культура

В связи с болезнью лидера группы "Алиса" Константина Кинчева, концерт в Новосибирске, запланированный на 30 ноября, был перенесен на 10 февраля 2024 года.

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Об этом объявили в Telegram-канале коллектива, отметив, что Кинчев заболел после предыдущего выступления в Барнауле. В сообщении говорится, что хотя воля присутствует, сил у музыканта нет. Константин остается на лечении в столице Сибири, сообщает Om1.ru.

Ранее сообщалось, что в Москве прошёл большой концерт легендарной группы в честь 40-летия коллектива.