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В театре "Модерн" покажут исторический спектакль "Цветы нам не нужны"

3:06
Культура

"…Нет ничего страшнее фашизма!" (Юрий Грымов)

В театре "Модерн" покажут исторический спектакль "Цветы нам не нужны"
Фото: Пресс-служба театра Модерн

16 декабря в театр "Модерн" очередной показ сентябрьской премьеры Юрия Грымова "Цветы нам не нужны".

Это размышления о важнейшем, по мнению режиссёра, событии 20 века — Нюрнбергском трибунале, осудившем фашизм, и явлениях, произошедших в мире после него.

На скамье подсудимых ближайшие соратники Гитлера: Гесс, Редер, Функ, Шпеер, Ширах, Нейрат, Дёниц — семеро нацистских бонз, избежавших смертной казни. Они надевают наушники, чтобы заслушать собственные приговоры. Так начинается этот масштабный антифашистский спектакль Юрия Грымова. Но основное действие пьесы разворачивается уже после Нюрнберга, в Межсоюзной тюрьме Шпандау в Западном Берлине, куда были доставлены приговорённые к различным срокам гитлеровцы.

Что теперь они думают о фюрере, друг о друге и о самих себе? Чувствуют ли раскаяние или только злость и сожаление об упущенных возможностях?

Во время подготовки спектакля была проведена колоссальная работа с историческими документами, изучены стенограммы судебных заседаний, комментарии историков и очевидцев. Задача режиссёра — максимально достоверно воссоздать атмосферу тюрьмы и характеры её сидельцев, а заодно напомнить о наследии Нюрнберга.

"Цветы нам не нужны" — это ещё и ретроспектива ключевых событий послевоенного времени, с 1946 по 1966 годы. Полёт Юрия Гагарина в космос и расцвет мирового кинематографа. Восходит звезда Мэрилин Монро, Чарли Чаплин получает Оскар и произносит свою легендарную речь. Кажется, мир приходит в себя после чудовищной войны. Но обещания, данные друг другу странами-участницами "суда истории" в Нюрнберге, как будто забыты: пока соратники Гитлера сидят в Шпандау, в мире разгораются новые конфликты: Вьетнам, Холодная война, Карибский кризис.

ЮРИЙ ГРЫМОВ: "Мы рассуждаем о том, что произошло в мире после Нюрнбергского процесса. Многие страны пытаются переписать историю, забывая о том, какой ценой далась победа над фашизмом. Спектакль несёт важную патриотическую, нравственную и общечеловеческую функцию, он призван напомнить о подвиге и Великой Победе советского народа. Это честный разговор с современным зрителем".

Автор пьесы "Шпандау" — актриса театра "Модерн" Надежда Селиванова. Костюмы созданы по эскизам Ирэны Белоусовой. В спектакле звучат мировые хиты 1946-1966 гг.

В ролях:

  • Вадим Пинский,
  • Юрий Анпилогов,
  • Александр Борисов,
  • Александр Колесников,
  • Александр Жуков,
  • Алексей Баранов,
  • Леонид Трегуб,
  • Роман Зубрилин

и др.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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