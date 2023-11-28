В декабре в Театре на Трубной покажут "Красавца мужчину"

1:08 Your browser does not support the audio element. Культура

5, 6, 22 и 23 декабря в Театре на Трубной пройдут показы премьерного спектакля "Красавец мужчина" в постановке режиссера Дмитрия Астрахана.

Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

Нарцисса и абьюзера Аполлона Окоемова не интересует ничего, кроме личной выгоды. Однажды он проигрывает все денежные средства своей жены Зои, но даже это не останавливает его: в ход вступает еще один коварный план, в результате которого Зоя потеряет еще и свою честь.

Спектакль "Красавец мужчина" — история падения личности о мужчине, мечтающем создать благополучную жизнь за счет женщин.

В ролях: