Датский актёр Мадс Миккельсен принял участие в Международном кинофестивале в Марракеше, где поделился своим опытом съемок в различных кинолентах.
Артист рассказал о своей работе над такими известными фильмами, как "Звёздные войны", "Фантастические твари", "Индиана Джонс 5" и другими, в которых он часто исполняет роли злодеев или неоднозначных персонажей. По словам Миккельсена, причина в выборе его на такие роли заключается в том, что его забавный акцент пользуется популярностью в Голливуде, сообщает "Чемпионат".
Мадс Миккельсен подчеркивает, что не задумывается о разнице между ролями, добавляя, что в Дании не принято делить людей на хороших и плохих.
Ранее сообщалось, что в советском фильме "Любовь и голуби" зрители нашли киноляп.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.