Мадс Миккельсен назвал свой акцент причиной злодейского образа в кино

Датский актёр Мадс Миккельсен принял участие в Международном кинофестивале в Марракеше, где поделился своим опытом съемок в различных кинолентах.

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Артист рассказал о своей работе над такими известными фильмами, как "Звёздные войны", "Фантастические твари", "Индиана Джонс 5" и другими, в которых он часто исполняет роли злодеев или неоднозначных персонажей. По словам Миккельсена, причина в выборе его на такие роли заключается в том, что его забавный акцент пользуется популярностью в Голливуде, сообщает "Чемпионат".

Мадс Миккельсен подчеркивает, что не задумывается о разнице между ролями, добавляя, что в Дании не принято делить людей на хороших и плохих.

Ранее сообщалось, что в советском фильме "Любовь и голуби" зрители нашли киноляп.