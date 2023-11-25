В Петербурге умерла актриса Молодёжного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева

0:37 Your browser does not support the audio element. Культура

25 ноября стало известно о смерти Наталии Дмитриевой. Актриса ушла из жизни в возрасте 78 лет. Её друзья и коллеги рассказали, что она скончалась после продолжительной болезни.

Фото: openverse by Denise Cross is licensed under CC BY 2.0

Дмитриева многие годы служила в Молодёжном театре на Фонтанке и достигла известности благодаря сериалам "Бумбараш", "Уходя уходи", а также таким проектам, как сериалы "Агент национальной безопасности" и "Улицы разбитых фонарей".

О смерти актрисы проинформировала пресс-служба театра, где актриса работала последние 43 года.