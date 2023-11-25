25 ноября стало известно о смерти Наталии Дмитриевой. Актриса ушла из жизни в возрасте 78 лет. Её друзья и коллеги рассказали, что она скончалась после продолжительной болезни.
Дмитриева многие годы служила в Молодёжном театре на Фонтанке и достигла известности благодаря сериалам "Бумбараш", "Уходя уходи", а также таким проектам, как сериалы "Агент национальной безопасности" и "Улицы разбитых фонарей".
О смерти актрисы проинформировала пресс-служба театра, где актриса работала последние 43 года.
Любимый российскими зрителями фильм "Москва слезам не верит" режиссера Владимира Меньшова, вышедший на широкий экран в 1979 году, кажется изучен с точностью до каждого эпизода и найти в нем новые киноляпы уже не реально.