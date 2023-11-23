В Театре на Трубной в декабре пройдут показы спектакля "Час тишины"

0:41 Your browser does not support the audio element. Культура

1, 2 и 15 декабря в Театре на Трубной пройдут показы спектакля "Час тишины".

Фото: Пресс-служба Московского театра Школа современной пьесы

Главный герой спектакля, Мишель любит классическую музыку и готов отдать все ради джаза! В один прекрасный субботний день в его жизни начинает рушиться все: от взаимоотношений с женой до дома — в прямом смысле, герой затапливает соседа снизу.

Спасет ли музыка ситуацию на этот раз? Или только усугубит ее…

Почему стоит посмотреть: это семейная комедия от автора театральных хитов Флориана Зеллера. Художник Вася Ложкин, известный своими иллюстрациями с котиками!

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