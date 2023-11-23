Выступление российских балетных артистов в зале Tokyo Bunka Kaikan произвело сильное впечатление на японскую аудиторию, сообщает корреспондент РИА Новости.
Зрители несколько раз восторженно аплодировали и восклицали "Браво!" даже до завершения выступления. Финальная овация достигла своего пика в середине последнего номера программы — па-де-де Китри и Базиля из балета "Дон Кихот", исполненного Воронцовой и Латыповы.
В завершение своего выступления артисты представили коллаж из коротких сольных номеров. Завеса поднималась трижды под грозными аплодисментами и восторженными возгласами, провожая артистов на прощание.
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