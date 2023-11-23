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Концерт российский артистов балета сорвал бурные овации в Японии

0:57
Культура

Выступление российских балетных артистов в зале Tokyo Bunka Kaikan произвело сильное впечатление на японскую аудиторию, сообщает корреспондент РИА Новости.

Концерт российский артистов балета сорвал бурные овации в Японии
Фото: Openverse by Bernard Spragg is licensed under Public Domain Mark 1.0

Зрители несколько раз восторженно аплодировали и восклицали "Браво!" даже до завершения выступления. Финальная овация достигла своего пика в середине последнего номера программы — па-де-де Китри и Базиля из балета "Дон Кихот", исполненного Воронцовой и Латыповы.

В завершение своего выступления артисты представили коллаж из коротких сольных номеров. Завеса поднималась трижды под грозными аплодисментами и восторженными возгласами, провожая артистов на прощание.

Ранее сообщалось, что Николай Цискаридзе раскритиковал Большой театр за большие очереди на "Щелкунчик", а Госдума требует разъяснений о продаже билетов на это представление.

 
Как едят, сколько тренируются и когда выходят на пенсию балерины Большого театра?
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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