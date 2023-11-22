В Музторге стартовала Черная пятница

1:37 Your browser does not support the audio element. Культура

С 17 до 30 ноября 2023 года проходит ежегодная долгожданная акция Black Friday в Музторге — крупнейшей сети музыкальных магазинов по всей России и онлайн.

Фото: Пресс-служба Музторг

В этот раз скидка на товары составляет до 45%. В акции участвует более 400 товаров, среди которых бренды: FENDER, IBANEZ, PIONER, ROCKDALE, YAMAHA, KORG, MARSHALL, UPTONE, CASIO, E-WAVE, ROTOSOUND и многие другие! Успевайте воспользоваться предложением!

Чтобы не пропустить товары по сногсшибательной скидке, рекомендуем заранее изучить ассортимент магазина Музторг и приготовиться к оперативному оформлению заказов, поскольку количество товаров может быть ограничено. Условия оплаты и доставки товаров, приобретенных в дни акции, действуют в рамках обычной работы интернет-магазина. Все товары, представленные на распродаже, имеют необходимые сертификаты и могут быть возвращены покупателем в соответствии с Законом о Защите прав потребителей.

Для тех, кто боится пропустить Black Friday, рекомендуем подписаться на официальную e-mail рассылку на сайте.

Музторг — экосистема для музыкантов, лидер рынка розничной и онлайн-продаж музыкальных инструментов и оборудования в России. Магазин предлагает лучшие музыкальные инструменты, созданные мировыми производителями, а также весь спектр профессионального звукового, светового и студийного оборудования.