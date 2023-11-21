Продолжение сериала «Не родись красивой» выйдет в 2024 году

0:48 Your browser does not support the audio element. Культура

Продолжение известного сериала "Не родись красивой" появится на канале СТС в 2024 году. Об этом объявил главный режиссер телеканала, Антон Федотов, на презентации нового сезона.

Фото: prt scr youtube.com/Как бы звучал саундтрек сериала Не родись красивой в 2023 году

Оригинальный сериал был выпущен в 2005 году на СТС и рассказывал о жизни главной героини, которая работает секретарем в компании по производству модной одежды, сталкиваясь с трудностями из-за своей внешности. В новом сезоне зрителям обещают 40 новых проектов, включая продолжение "Не родись красивой", новый сезон "Молодежки", детское шоу "Ученик суперниндзя", новогоднюю картину "Не скажу", сериал "Плакса" и шоу с участием Егора Крида под названием "Прятки".