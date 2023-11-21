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Умер 27-летний российский актёр театра и кино Максим Шахров

1:01
Культура

21 ноября в возрасте 28 лет скончался российский актёр театра и кино Максим Шахров.

Умер 27-летний российский актёр театра и кино Максим Шахров
Фото: openverse by Denise Cross is licensed under CC BY 2.0

Он родился 25 апреля 1996 года. Актёр окончил Московский государственный институт культуры по специальности "артист драматического театра и кино". С 2020 года он был членом труппы Истринского муниципального драматического театра. Исполнил роли в спектаклях, таких как "Тайна волшебных часов", "Капризная принцесса", "Бременские музыканты", "Золушка", "Укрощение строптивой" и других.

В этом году Шахров дебютировал на экране, сыграв роль Коляна в фантастическом боевике "Закрытый уровень". Проект был показан весной.

"Страшная весть, огромная утрата для всех, кто любил замечательного, жизнерадостного, талантливого парня, артиста Максима Шахрова", — говорится в некрологе пресс-службы театра.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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