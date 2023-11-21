21 ноября в возрасте 28 лет скончался российский актёр театра и кино Максим Шахров.
Он родился 25 апреля 1996 года. Актёр окончил Московский государственный институт культуры по специальности "артист драматического театра и кино". С 2020 года он был членом труппы Истринского муниципального драматического театра. Исполнил роли в спектаклях, таких как "Тайна волшебных часов", "Капризная принцесса", "Бременские музыканты", "Золушка", "Укрощение строптивой" и других.
В этом году Шахров дебютировал на экране, сыграв роль Коляна в фантастическом боевике "Закрытый уровень". Проект был показан весной.
"Страшная весть, огромная утрата для всех, кто любил замечательного, жизнерадостного, талантливого парня, артиста Максима Шахрова", — говорится в некрологе пресс-службы театра.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.