Умер 27-летний российский актёр театра и кино Максим Шахров

1:01 Your browser does not support the audio element. Культура

21 ноября в возрасте 28 лет скончался российский актёр театра и кино Максим Шахров.

Фото: openverse by Denise Cross is licensed under CC BY 2.0

Он родился 25 апреля 1996 года. Актёр окончил Московский государственный институт культуры по специальности "артист драматического театра и кино". С 2020 года он был членом труппы Истринского муниципального драматического театра. Исполнил роли в спектаклях, таких как "Тайна волшебных часов", "Капризная принцесса", "Бременские музыканты", "Золушка", "Укрощение строптивой" и других.

В этом году Шахров дебютировал на экране, сыграв роль Коляна в фантастическом боевике "Закрытый уровень". Проект был показан весной.