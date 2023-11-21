Британский уличный художник Бэнкси раскрыл свое имя в старом интервью, опубликованном на сайте BBC Sounds.
В 2003 году журналист Найджел Вренч спросил художника, можно ли использовать его настоящее имя, ранее утвержденное газетой The Independent, — Роберт Бэнкс. В ответ художник назвал себя "Робби".
Согласно данным The Independent, под псевдонимом Бэнкси может скрываться Робин Ганнингем, выпускник Соборной школы в Бристоле, хотя сам Бэнкси не подтвердил эту информацию, сообщает "Газета.Ru".
Есть также версия, что художником может быть Роберт Дель Най, участник музыкальной группы Massive Attack, который в прошлом рисовал граффити.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.