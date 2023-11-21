BBC опубликовало интервью с настоящим именем художника Бэнкси

0:48 Your browser does not support the audio element. Культура

Британский уличный художник Бэнкси раскрыл свое имя в старом интервью, опубликованном на сайте BBC Sounds.

Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

В 2003 году журналист Найджел Вренч спросил художника, можно ли использовать его настоящее имя, ранее утвержденное газетой The Independent, — Роберт Бэнкс. В ответ художник назвал себя "Робби".

Согласно данным The Independent, под псевдонимом Бэнкси может скрываться Робин Ганнингем, выпускник Соборной школы в Бристоле, хотя сам Бэнкси не подтвердил эту информацию, сообщает "Газета.Ru".

Есть также версия, что художником может быть Роберт Дель Най, участник музыкальной группы Massive Attack, который в прошлом рисовал граффити.