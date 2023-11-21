В Сургуте скорее всего отменят выступление Ильзе Лиепы

У дочери легендарного Мариса Лиепа повысилась температура после прибытия в Сургут. Генеральную репетицию и встречу с журналистами уже отменили. Проведение постановки "Жизнь без слов" 22 ноября под вопросом.
У заслуженной артистки России Ильзе Лиепы резко поднялась температура после прибытия в Сургут для участия в постановке "Жизнь без слов". На 22 ноября запланирован ее выход на сцену филармонии, однако проведение выступления под вопросом. Генеральная репетиция и встреча с журналистами уже отменены.
Час назад в официальной группе Сургутской филармонии в социальной сети "Вконтакте" появился анонс завтрашнего спектакля "Жизнь без слов". В сообщении не уточняется информация о заболевании артистки, сообщает muksun.fm.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.