В Сургуте скорее всего отменят выступление Ильзе Лиепы

0:55 Your browser does not support the audio element. Культура

У дочери легендарного Мариса Лиепа повысилась температура после прибытия в Сургут. Генеральную репетицию и встречу с журналистами уже отменили. Проведение постановки "Жизнь без слов" 22 ноября под вопросом.

Фото: vk.com by Официальная страница ВК Илзе Лиепы

У заслуженной артистки России Ильзе Лиепы резко поднялась температура после прибытия в Сургут для участия в постановке "Жизнь без слов". На 22 ноября запланирован ее выход на сцену филармонии, однако проведение выступления под вопросом. Генеральная репетиция и встреча с журналистами уже отменены.

Час назад в официальной группе Сургутской филармонии в социальной сети "Вконтакте" появился анонс завтрашнего спектакля "Жизнь без слов". В сообщении не уточняется информация о заболевании артистки, сообщает muksun.fm.