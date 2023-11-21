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Стала известна ведущая фестиваля "Новая Песня года"

1:06
Культура

Олимпийская чемпионка и обладательница звания чемпиона Европы, Камила Валиева, примет участие в ведении фестиваля современной музыки под названием "Новая Песня года". Об этом сообщила пресс-служба мероприятия.

Стала известна ведущая фестиваля "Новая Песня года"
Фото: Wikipedia by Kremlin.ru is licensed under CC BY 4.0

Фестиваль запланирован на 3 декабря, начало которого назначено на 17:00 по московскому времени.

Напомним, что Камила Валиева была золотым призером в командном турнире на Олимпиаде-2022. Впоследствии, после обнаружения положительной допинг-пробы, ей было разрешено участвовать только в одиночных прокатах, но медаль ей так и не досталась. Окончательное решение по этому вопросу будет объявлено к концу января после слушаний в CAS.

Спортивные юристы предсказывают различные сценарии, включая возможность лишения России золота и передачу его сборной США, но также упоминается вероятность вынесения предупреждения.

Ранее сообщалось: В CAS назвали дату объявления решения по делу Камилы Валиевой.

Олимпийская чемпионка Камила Валиева со своим нашумевшим выступлением в образе Уэнсдей
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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