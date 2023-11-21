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Госпитализирован один из наиболее известных представителей российского панк-рока Николай Кунцевич по прозвищу Ник Рок-н-Ролл

1:26
Культура » Музыка

63-летний артист, которого СМИ называют русским Игги Попом, госпитализирован в Твери, где его ожидает операция. Об этом сообщил Антон Тарасов, концертный директор Кунцевича. В настоящее время Николай проходит предоперационное обследование в отделении неврологии. У него диагностировано острое нарушение мозгового кровообращения.

Госпитализирован один из наиболее известных представителей российского панк-рока Николай Кунцевич по прозвищу Ник Рок-н-Ролл
Фото: Фото со страницы НИК РОК-Н-РОЛЛ ОФИЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО в социальной сети

Известно, что вначале музыканта привезли в сосудистый центр Вышневолоцкой ЦРБ, но сегодня его перевели в Тверскую областную клиническую больницу.

Ник Рок-н-Ролл известен своими театрализованными и порой шокирующими выступлениями. Сольно и в составе различных групп Николай записал более 20 альбомов. Исполнитель считается одним из ведущих представителей шок-рока и рок-перформанса в России. Он основал межрегиональный рок-центр "Белый Кот" в Тюмени и является автором Всероссийского фестиваля женского рок-вокала "Сирин". На сцену последнего выходили "Ночные снайперы", Наталия Медведева, Юлия Теуникова, Ольга Дзусова, Инна Желанная, Ольга Арефьева, "Дети Picasso", "IndigoDiva" и многие другие исполнители, получившие популярность как в России, так и за её пределами. Также Кунцевич был председателем жюри международного конкурса TheGlobalBattleOfTheBands (Россия).

Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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