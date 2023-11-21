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Валерий Кипелов извинился перед поклонниками из Ульяновска за долгое отсутствие

1:05
Культура

В понедельник вечером в Ульяновске состоялось долгожданное выступление группы "Кипелов", которое собрало разношерстную аудиторию — от молодежи с красными волосами до пожилых поклонников в банданах и чёрных майках.

Валерий Кипелов извинился перед поклонниками из Ульяновска за долгое отсутствие
Фото: Openverse by Katja Katochek is licensed under CC BY-SA 4.0

Вопреки небольшому опозданию музыкантов, концерт прошёл в наилучших традициях металла.

Искусство музыкантов отражалось не только в их образах, олицетворяющих лучшие традиции металла, но и в мастерстве исполнения. Несмотря на свой возраст, Валерий Кипелов подарил зрителям энергичный и долгий концерт, включая хиты разных лет. Завершающими песнями стали "Я свободен" и кавер на песню Golden Earring "Беспечный ангел", завоевавший благосклонность публики, сообщает "Ульяновск онлайн".

В интервалах между композициями фанаты щедро дарили цветы артистам.

В конце концерта Кипелов неожиданно извинился перед ульяновцами за долгое отсутствие группы в их городе, выражая благодарность за поддержку.

Кипелов - Я свободен (Клип)
Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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