В понедельник вечером в Ульяновске состоялось долгожданное выступление группы "Кипелов", которое собрало разношерстную аудиторию — от молодежи с красными волосами до пожилых поклонников в банданах и чёрных майках.
Вопреки небольшому опозданию музыкантов, концерт прошёл в наилучших традициях металла.
Искусство музыкантов отражалось не только в их образах, олицетворяющих лучшие традиции металла, но и в мастерстве исполнения. Несмотря на свой возраст, Валерий Кипелов подарил зрителям энергичный и долгий концерт, включая хиты разных лет. Завершающими песнями стали "Я свободен" и кавер на песню Golden Earring "Беспечный ангел", завоевавший благосклонность публики, сообщает "Ульяновск онлайн".
В интервалах между композициями фанаты щедро дарили цветы артистам.
В конце концерта Кипелов неожиданно извинился перед ульяновцами за долгое отсутствие группы в их городе, выражая благодарность за поддержку.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.