Валерий Кипелов извинился перед поклонниками из Ульяновска за долгое отсутствие

1:05 Your browser does not support the audio element. Культура

В понедельник вечером в Ульяновске состоялось долгожданное выступление группы "Кипелов", которое собрало разношерстную аудиторию — от молодежи с красными волосами до пожилых поклонников в банданах и чёрных майках.

Фото: Openverse by Katja Katochek is licensed under CC BY-SA 4.0

Вопреки небольшому опозданию музыкантов, концерт прошёл в наилучших традициях металла.

Искусство музыкантов отражалось не только в их образах, олицетворяющих лучшие традиции металла, но и в мастерстве исполнения. Несмотря на свой возраст, Валерий Кипелов подарил зрителям энергичный и долгий концерт, включая хиты разных лет. Завершающими песнями стали "Я свободен" и кавер на песню Golden Earring "Беспечный ангел", завоевавший благосклонность публики, сообщает "Ульяновск онлайн".

В интервалах между композициями фанаты щедро дарили цветы артистам.

В конце концерта Кипелов неожиданно извинился перед ульяновцами за долгое отсутствие группы в их городе, выражая благодарность за поддержку.