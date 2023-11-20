Алисе 40 лет. В Москве прошёл большой концерт легендарной группы

1:20 Your browser does not support the audio element. Культура

На юбилейном концерте присутствовали как совсем юные поклонники творчества музыкантов, так и ветераны. При этом на мероприятие съехались поклонники творчества Алисы из разных регионов России.

Фото: openverse by Horia Varlan is licensed under CC BY 2.0

Поклонники культовой группы буквально забили зал «ЦСКА Арены» до отказа, все билеты на концерт были проданы. Как отмечается бессменный лидер «Алисы» Константин Кинчев буквально завладел залом.

Группа на сцене уже четыре десятилетия, и со времен ленинградского рок-клуба, они в пантеоне звезд первой величины. По словам музыканта Игоря Сукачева, «Алиса» полноправно вошла в историю России.

Напомним, ранее, 12 ноября, концерт в честь 40-летия группы состоялся в Санкт-Петербурге на арене СК «Юбилейный». Этот концерт открыл новый тур группы, который продолжится еще в 10 городах.

Коллектив образовался в 1983 году. Изначально лидера рок-группы Алиса Константина Кинчева даже не было в составе. Будущий фронтмен влился в группу в 1984 году, и именно с ним рок-команда стала популярной.

Ранее сообщалось о смерти одного из основателей коллектива - Андрея Шаталина.