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Теневая сторона славы: Трагические истории советских актрис

Культура

Жизнь выдающихся советских актрис, олицетворявших на экране светлые и беззаботные образы, оказывалась далеко не такой радужной, как у их героинь, завоевывавших сердца миллионов зрителей.

Теневая сторона славы: Трагические истории советских актрис
Фото: Openverse by skochkarev is licensed under Public Domain Mark 1.0

Многие из них становились заложницами своих экранных образов, и после успешных фильмов предложения о новых ролях переставали поступать по разным причинам.

Примером стал фильм "Семиклассники" (1937) с Лидией Драновской, который принес ей славу, но вызвал негодование у Иосифа Сталина. После этого она оказалась исключенной из советской киноиндустрии.

Зоя Федорова, получившая главные роли и награды в 1930-х, столкнулась с трагедией в 1946 году, став мишенью за рождение ребенка от американского военного. Она была признана шпионкой, осуждена на 25 лет, провела время в тюрьме, но была реабилитирована, хотя карьера уже не возобновилась.

Екатерина Савинова, отклонив просьбу режиссера и получившая диагноз "бруцеллез", сыграла несколько ярких ролей, но скоропостижно ушла из жизни в 1970 году, оставив после себя трагический след в истории советского кинематографа.


Актерские трагедии. За кулисами мелодрам @centralnoetelevidenie
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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