Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Несколько беженцев пробрались в Финляндию через Карелию на велосипедах
Кардиолог рассказал о предвестниках сердечного приступа: ожирение, сахарный диабет и гипертония
На Ладожском озере опрокинулась баржа с пассажирами
Эстония привезла к границе с Россией противотанковые заграждения
Пассажирка American Airlines заплатит 40 тысяч долларов компенсации за дебош на борту самолета
Убившего дочь за интимный разговор жителя Татарстана отправили на 7 лет в колонию
Врач-терапевт рассказал о причинах усталости после пробуждения: "Сердце работает хуже"
Раздел, посвящённый эвакуации из сектора Газа, появился на сайте МИД РФ
Новосибиржец выжил с вонзившимися на 11 сантиметров вилами в голове

Театр "Модерн" сыграет шекспировскую трагедию в постановке Юрия Грымова

2:00
Культура

23 ноября в театре "Модерн" покажут спектакль Юрия Грымова "Юлий Цезарь. LIVE".

Театр "Модерн" сыграет шекспировскую трагедию в постановке Юрия Грымова
Фото: Пресс-служба театра Модерн

Это классическая история о жажде власти и признания, губительной страсти и безрассудной любви, управляющей миллионами. Но режиссёр Юрий Грымов выводит собственную сюжетную линию: заговорщики погибают сразу же в день убийства Цезаря! Чем же обернется для Рима такой поворот?…

Герои бессмертной трагедии предсказывают человечеству его будущее: поступками людей будут руководить пороки и стремление к сиюминутной выгоде, а главному персонажу всей мировой истории — Народу — отведена роль игрушки в руках заговорщиков. Тем не менее, Народ вполне доволен, получая положенные ему "хлеб и зрелища". Смерть Юлия Цезаря вместо перемен и спасения приносит обществу Древнего Рима полный хаос.

Юрий Грымов создал собирательный образ сегодняшнего мира. Гай Юлий Цезарь, Марк Юний Брут, Марк Антоний — не просто имена, оставшиеся в памяти благодаря гению Шекспира. Это символы. Символы жажды власти и той цены, которую правители готовы за нее заплатить.

Трагедия Уильяма Шекспира о римском императоре была настоящим "хитом" при его жизни. В театре "Модерн" она и сегодня звучит ярко и современно.

Юрий Грымов: "Эта история случилась две тысячи лет назад и будет такой же еще через тысячу лет. Общество порой оказывается невероятно жестоким, обретая власть. Со времён Шекспира ничего не изменилось".

Режиссер-постановщик спектакля Ю. Грымов

В главных ролях:

  • Пётр Ступин
  • Игорь Яцко
  • Любовь Новак
  • Алексей Багдасаров
  • Александр Толмачёв
  • Александр Мирлюнди (Жуков)
  • Леонид Трегуб

Начало спектакля в 19:00

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
Авдеевка "посыпалась", ВС РФ могут взять всю левобережную Украину

Утром 16 ноября украинские паблики стали рисовать катастрофическую ситуацию для ВСУ под Авдеевкой в ДНР. Взятие Авдеевки имеет стратегическое значение. 

Оборона Авдеевки "посыпалась", паникуют украинские источники
В МГИМО рассказали о причинах увольнения профессора Колабадзе после встречи студентов с Ургантом
Почему устроивший встречу с Ургантом профессор уволен, объяснили в МГИМО
Размазывает кровавые сопли: на что пошла уехавшая в Латвию Чулпан Хаматова
Сын Градского в ярости показал дневник его супруги: "Мешок с деньгами, который я не могу бросить"
Фрайкор: подразделение украинских националистов Алексей Гончаров Бойцы ВС РФ утверждают, что получили снаряды из КНДР. Россия на пороге выхода из санкций СБ ООН Любовь Степушова Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова о причинах еврейских погромов в Дагестане Дарья Асламова
Уволенный из-а Урганта префессор МГИМО состоит в звании генерал-майора СВР
Врач назвал россиянам еду, которая сгущает кровь
Светлана Бондарчук призналась, что сейчас переживает предательство и разочарование
Светлана Бондарчук призналась, что сейчас переживает предательство и разочарование
Последние материалы
Раздел, посвящённый эвакуации из сектора Газа, появился на сайте МИД РФ
Кравцов: точка в вопросе запрета телефонов в школах еще не поставлена
Foreign Affairs: США должны начать переговоры с Россией о перемирии на Украине
Диетолог Соломатина: переизбыток витаминов и провитаминов хуже, чем недостаток
Жителей Новосибирска возмутили лавочки в форме "гробов"
Сальдо: ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по Херсонской области
Театр "Модерн" сыграет шекспировскую трагедию в постановке Юрия Грымова
Пункт пропуска "Рафах" в пятницу пересекли около 200 граждан России
Баржа с людьми перевернулась на Ладожском озере
Новейший российский атомный ледокол получил название "Сталинград"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников