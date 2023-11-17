Председатель КНР Си Цзиньпин предложил президенту РФ Владимиру Путину создать евроазиатский аналог международного песенного конкурса "Евровидение", сообщил Никита Михалков.
Он рассказал телеканалу "Звезда", что обсуждал этот вопрос с главой государства.
"Он был в Китае, говорил с Си, Си предложил сделать "Евровидение" такое — "Евроазиатское видение", — заявил кинорежиссёр.
Теперь вся проблема в реализации этой инициативы. По мнению Михалкова, Путину следует "нажать" на тех, кому это поручено.
Напомним, с 2022 года Россия больше не участвует в "Евровидении".
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