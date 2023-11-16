В театре "Модерн" сыграют пронзительную историю о любви и надежде, спектакль Юрия Грымова "Человек с глазами Моцарта"

21 ноября на основной сцене театра "Модерн" покажут спектакль "Человек с глазами Моцарта". Это щемящая история о любви на фоне войны.
Режиссёр Юрий Грымов обращается к пьесе современного автора Марины Сулчани, в которой раскрываются судьбы простых людей. Безграничная вера друг в друга, надежда на лучшее, любовь и общие мечты — все это объединяет одну семью, в которой каждый проходит свой нелегкий путь.
Череда событий происходит в самом начале периода немецкой оккупации. "Человек с глазами Моцарта" — такое негласное прозвище жители деревни дали немецкому фотографу, который поселился в доме главных героев и дарил им свои снимки. Простые люди даже не подозревали, чем обернется пребывание немцев в их деревне.
ЮРИЙ ГРЫМОВ: "Я хочу донести до зрителей силу надежды, веры и творчества, которые на протяжении всей нашей жизни помогают нам одерживать победу. Показать, как с приходом войны меняется мирный уклад, и как трудно оставаться хорошим человеком в такое время. Как те интеллигентные люди, которые до господства фашистского режима читали Гёте, Манна, в одночасье превратились в зверей…"
В спектакле звучит пронзительная музыка Гии Канчели.
Начало спектакля в 19:00
Режиссер-постановщик Юрий Грымов.
В ролях:
и другие.
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