Режиссер Александр Митта находится в Боткинской больнице на обследовании. Его состояние опасений не вызывает. Об этом сообщил его помощник Геннадий Иванов
Ранее в ТГ-канале киношколы режиссера сообщили, что Александра Митту, болеющего пневмонией, экстренно госпитализировали. Ему стало плохо на фоне перенесенного ранее инсульта.
"Да, он в Боткинской больнице находится на обследовании, чувствует себя так более-менее, пока диагноз непонятен", - сказал помощник режиссера.
12 ноября он сообщил, что режиссеру вызывали "скорую" из-за повышения температуры, но оставили на домашнем лечении. Также Иванов отметил, что в последний раз лично встречался с Миттой месяц назад и тот был бодр и в хорошем расположении духа.
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