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Режиссер Александр Митта находится на обследовании

0:51
Культура

Режиссер Александр Митта находится в Боткинской больнице на обследовании. Его состояние опасений не вызывает. Об этом сообщил его помощник Геннадий Иванов

Режиссер Александр Митта находится на обследовании
Фото: smotrim.ru

Ранее в ТГ-канале киношколы режиссера сообщили, что Александра Митту, болеющего пневмонией, экстренно госпитализировали. Ему стало плохо на фоне перенесенного ранее инсульта.

"Да, он в Боткинской больнице находится на обследовании, чувствует себя так более-менее, пока диагноз непонятен", - сказал помощник режиссера.

12 ноября он сообщил, что режиссеру вызывали "скорую" из-за повышения температуры, но оставили на домашнем лечении. Также Иванов отметил, что в последний раз лично встречался с Миттой месяц назад и тот был бодр и в хорошем расположении духа.

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Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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