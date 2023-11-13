Режиссер Александр Митта находится на обследовании

0:51 Your browser does not support the audio element. Культура

Режиссер Александр Митта находится в Боткинской больнице на обследовании. Его состояние опасений не вызывает. Об этом сообщил его помощник Геннадий Иванов

Фото: smotrim.ru

Ранее в ТГ-канале киношколы режиссера сообщили, что Александра Митту, болеющего пневмонией, экстренно госпитализировали. Ему стало плохо на фоне перенесенного ранее инсульта.

"Да, он в Боткинской больнице находится на обследовании, чувствует себя так более-менее, пока диагноз непонятен", - сказал помощник режиссера.

12 ноября он сообщил, что режиссеру вызывали "скорую" из-за повышения температуры, но оставили на домашнем лечении. Также Иванов отметил, что в последний раз лично встречался с Миттой месяц назад и тот был бодр и в хорошем расположении духа.