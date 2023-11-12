Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раскрыта численность украинской армии
Вынесен окончательный диагноз Зеленскому и его команде психологами: бункерная "одержимість"
Сжегший паспорт РФ певец Шарлот заявил о возвращении в Россию: вы можете меня не судить как какого-то преступника
Автобус с 15 школьниками попал в серьёзную аварию в Чувашии
Шольц высказался против немедленного прекращения огня в секторе Газа
Армии НАТО не продержатся против российской армии дольше недели
Экс-депутат Госдумы Туманов: певица Алла Пугачёва имеет право высказать своё мнение
В Челябинске предприниматель раздал людям 20 тонн мороженого и пельменей
WSJ: солдаты ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава

Умер 78-летний актёр из Индии Чандра Мохан

0:45
Культура

Стало известно о кончине актёра-ветерана индийского кино, известного как Чандра Мохан.

Умер 78-летний актёр из Индии Чандра Мохан
Фото: openverse by Denise Cross is licensed under CC BY 2.0

По информации от платформы Vcinema, артист, участвовавший в приблизительно 900 фильмах и нескольких телесериалах, столкнулся с проблемами сердечной деятельности. После ухудшения  состояния его госпитализировали в частную клинику в южной части страны, где он скончался на 79-м году жизни.

 Мохан родился в 1945 году в небольшой деревне Памидимуккала и получил образование в сельхозколледже. Он начал свою карьеру в театре, будучи студентом. В разные периоды его творчества ему вручали награды лучшего комика и характерного артиста.
 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену

Украинские военнослужащие с высоким уровнем экипировки и качественной подготовкой, направляемые на важные миссии, при попадании в плен стараются представить себя как обычные мобилизованные/

Офицер ВС России рассказал, как ведут себя подготовленные бойцы ВСУ в плену
Ученые выяснили, сколько времени мозг восстанавливается после алкоголя
Алкоголь: сколько мозг восстанавливается после отказа от алкоголя
Врачи зафиксировали резкое увеличение среднего размера члена в мире
В ГИБДД объяснили, как проучить водителя машины сзади, чтобы он держал дистанцию
Си не уступит давлению Байдена на саммите в Сан-Франциско Любовь Степушова Баку планирует "прыжок тигра" для окончания истории Армении Олег Володин На юге Украины может появиться Новый Израиль Виктор Пахомов
"Зал знаний" найден: учёные открыли под Большим Сфинксом в Египте тайные комнаты
Певица Гвердцители открестилась от России и начала выступать по всей Европе
ВКС РФ ударили по аэропорту "Борисполь", откуда, возможно, побежит Зеленский
ВКС РФ ударили по аэропорту "Борисполь", откуда, возможно, побежит Зеленский
Последние материалы
Раскрыта численность украинской армии
Умер 78-летний актёр из Индии Чандра Мохан
Вынесен окончательный диагноз Зеленскому и его команде психологами: бункерная "одержимість"
Сжегший паспорт РФ певец Шарлот заявил о возвращении в Россию: вы можете меня не судить как какого-то преступника
Автобус с 15 школьниками попал в серьёзную аварию в Чувашии
Шольц высказался против немедленного прекращения огня в секторе Газа
Армии НАТО не продержатся против российской армии дольше недели
Экс-депутат Госдумы Туманов: певица Алла Пугачёва имеет право высказать своё мнение
В Челябинске предприниматель раздал людям 20 тонн мороженого и пельменей
WSJ: солдаты ВСУ жалуются на нехватку боеприпасов и личного состава
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников