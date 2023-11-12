Стало известно о кончине актёра-ветерана индийского кино, известного как Чандра Мохан.
По информации от платформы Vcinema, артист, участвовавший в приблизительно 900 фильмах и нескольких телесериалах, столкнулся с проблемами сердечной деятельности. После ухудшения состояния его госпитализировали в частную клинику в южной части страны, где он скончался на 79-м году жизни.
Мохан родился в 1945 году в небольшой деревне Памидимуккала и получил образование в сельхозколледже. Он начал свою карьеру в театре, будучи студентом. В разные периоды его творчества ему вручали награды лучшего комика и характерного артиста.
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