Умер 78-летний актёр из Индии Чандра Мохан

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Стало известно о кончине актёра-ветерана индийского кино, известного как Чандра Мохан.

Фото: openverse by Denise Cross is licensed under CC BY 2.0

По информации от платформы Vcinema, артист, участвовавший в приблизительно 900 фильмах и нескольких телесериалах, столкнулся с проблемами сердечной деятельности. После ухудшения состояния его госпитализировали в частную клинику в южной части страны, где он скончался на 79-м году жизни.

Мохан родился в 1945 году в небольшой деревне Памидимуккала и получил образование в сельхозколледже. Он начал свою карьеру в театре, будучи студентом. В разные периоды его творчества ему вручали награды лучшего комика и характерного артиста.

