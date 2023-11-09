"Свет и тьма в каждом": в театре "Модерн" пройдут премьерные показы спектакля Юрия Грымова "Иуда?"

2:43 Your browser does not support the audio element. Культура

Тема выбора, быть с Христом или Антихристом, звучит сейчас как никогда актуально.

Юрий Грымов Фото: Пресс-служба театра Модерн

15 и 24 ноября в театре "Модерн" состоятся премьерные показы спектакля "Иуда?" по пьесе Александра Шишова.

Это третья, завершающая, часть трилогии режиссёра Юрия Грымова "Антихрист и Христос".

"В нашем третьем спектакле мы говорим о выборе уйти от Христа, предать его, — говорит Юрий Грымов. — Это попытка разобраться в том, сознательный это выбор или же нет. Эти темы, на мой взгляд, крайне злободневны, они отзываются в каждом из нас, кем бы ты ни был, какое бы положение в обществе ни занимал. А почему в названии спектакля "Иуда" знак вопроса — вы поймете, посмотрев спектакль".

Со времен евангельских событий человечество не знает большего позора, чем навлёк на себя Иуда Искариот. История о том, как один из ближайших учеников Христа за тридцать серебреников предал своего Учителя, известна даже тем, кто никогда не держал в руках Библию. Но у внимательно читавших евангельский рассказ о предательстве Иуды, неизбежно возникают многочисленные вопросы к мотивам поступка Иуды. Возникли они и у создателей спектакля.

Герои постановки пытаются докопаться до мотивов поступка Иуды Искариота. Он собирал деньги, которые жертвовали последователи Иисуса, деревянный ящик всегда находился при нём. В частности, поэтому довольно сомнительно, чтобы его прельстили 30 серебреников, которые якобы пообещали ему за то, чтобы он указал на Иисуса римским стражникам. Создатели спектакля отметают такую банальную версию и строят свою, не претендуя при этом на истину в последней инстанции. Театр Грымова не дает ответов, театр побуждает зрителя задать важные вопросы самим себе: "Не предаю ли я Бога ежедневно и ежечасно так же, как все остальные апостолы вслед за поцелуем Иуды в Гефсиманском лесу предали Иисуса? Никто из них не вступился за учителя".

По словам Юрия Грымова, для лучшего осмысления третьей части трилогии "Антихрист и Христос" сначала стоит посмотреть две первые постановки — "Петр I" и "Леонардо". Тогда картина будет более объемной.

Режиссёр: Юрий Грымов

В ролях:

Лев Смирнов

Богдан Щукин

Александр Борисов

Юрий Анпилогов

Алексей Багдасаров

Вадим Пинский

Марианна Канивец

Валерия Королева

и др.