Умер российский театральный актёр Андрей Андреев

1:03 Your browser does not support the audio element. Культура

Скончался российский театральный актёр Андрей Андреев. Он ушёл из жизни 7 ноября.

Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

Актёр родился в 1972 году и закончил Воронежский государственный институт искусств в 1994 году. С 2004 года работал в труппе Воронежского академического театра драмы имени Кольцова после работы в Центральном театре Российской Армии.

Андреев успел сыграть десятки ролей на театральной сцене, включая "Приключения Чипполино", "Аленький цветочек", "Собачье сердце", "Спящая красавица", "Ревизор", "Утиная охота", "Волшебные кольца Альманзора", "Гамлет", "Маскарад".

"Одной из последних работ для Андрея Андреева стал спектакль "Пьеса без названия" Чехова, где он играл роль Василия", — говорится в некрологе, размещенном пресс-службой его театра.

Причина смерти актёра не уточняется, а время прощания будет объявлено позднее.