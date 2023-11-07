Легендарный советский актёр театра, кино и телевидения Анатолий Яббаров ушёл из жизни 6 ноября.
Он впервые появился на экране в 1964 году, впечатлив зрителей своей яркой ролью сектанта Володи в фильме "Жили-были старик со старухой" режиссёра Чухрая. Его реплики тут же стали популярными.
Знаменитый актёр исполнил такие незабываемые роли, как Таран в "Одесских каникулах", штабс-капитан Челпанов в советско-венгерском фильме "Звезды и солдаты", а также снялся в таких картинах, как "Таинственная стена", "Преступление и наказание" (1969), "Бег", Митяй в "Джентльменах удачи", гробовщик в "Совсем пропащем", "Легенда о Тиле", "Два капитана" и многих других фильмах.
Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку. С 1996 года он работал актером Государственного театра киноактера и был удостоен звания Заслуженного артиста России. В 2011 году ему был вручен орден Дружбы.
Об уходе этой легендарной фигуры из мира искусства сообщил портал "Кино-театр.ру".
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