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Умер знаменитый актёр из фильма "Джентльмены удачи" Анатолий Яббаров

1:19
Культура

Легендарный советский актёр театра, кино и телевидения Анатолий Яббаров ушёл из жизни 6 ноября.

Умер знаменитый актёр из фильма "Джентльмены удачи" Анатолий Яббаров
Фото: Openverse by alubavin is licensed under CC BY 2.0.

Он впервые появился на экране в 1964 году, впечатлив зрителей своей яркой ролью сектанта Володи в фильме "Жили-были старик со старухой" режиссёра Чухрая. Его реплики тут же стали популярными.

Знаменитый актёр исполнил такие незабываемые роли, как Таран в "Одесских каникулах", штабс-капитан Челпанов в советско-венгерском фильме "Звезды и солдаты", а также снялся в таких картинах, как "Таинственная стена", "Преступление и наказание" (1969), "Бег", Митяй в "Джентльменах удачи", гробовщик в "Совсем пропащем", "Легенда о Тиле", "Два капитана" и многих других фильмах.

Яббаров родился 24 августа 1937 года в Баку. С 1996 года он работал актером Государственного театра киноактера и был удостоен звания Заслуженного артиста России. В 2011 году ему был вручен орден Дружбы.

Об уходе этой легендарной фигуры из мира искусства сообщил портал "Кино-театр.ру".

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
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