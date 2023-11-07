В Российской государственной библиотеке пройдут публичные чтения с Леонидом Якубовичем

2:50 Your browser does not support the audio element. Культура

14 ноября в Румянцевском читальном зале Российской государственной библиотеки пройдут публичные чтения проекта "17 страница". Телеведущий, актер, народный артист России Леонид Якубович прочтет отрывок из романа Евгения Водолазкина "Лавр", а также монологи к пьесе Ж.-Б. Мольера "Скупой" своего авторства.

Фото: Пресс-служба Нового театра

В октябре этого года на сцене Театра Российской армии состоялась премьера новой редакции спектакля "Лавр" — масштабного сценического воплощения романа Евгения Водолазкина, одного из главных литературных произведений современности, лауреата премии "Большая книга". Как роман, так и спектакль, поднимают пласт больших тем, которые рано или поздно требуют ревизии. Зачем нужна жизнь, безоговорочна ли смерть, что суровее — хронология, время или вечность? Поговорим об этом с народным артистом России Леонидом Якубовичем, исполнившим в спектакле роль старца Никандра.

Помимо текста своей роли в спектакле "Лавр" Леонид Якубович прочтет собственные тексты, которые звучат в спектакле Нового Театра — "Скупой". Леонид Якубович выступил в этой постановке не только как исполнитель заглавной роли, но и как драматург: им написаны оригинальные монологи Гарпагона, которые придают хрестоматийному образу законченного скупца и эгоцентрика неожиданный объем и парадоксальную глубину. Такое соавторство рифмуется с первой постановкой "Скупого" в театре Пале-Рояль в Париже, где Гарпагона сыграл сам Мольер.

Гость встречи — Сергей Шаулов, заведующий отделом ГМИРЛИ имени В. И. Даля "Дом-музей М. Ю. Лермонтова", кандидат филологических наук, автор книг по истории литературы.

Проект "17 страница" — новое прочтение современной русской литературы в пространстве мегаполиса, поиски ответов на актуальные вопросы в текстах писателей-современников. Существует теория, что чаще всего люди бросают читать книгу на 17-й странице. А что, если после нее начинается все самое интересное?

"17 страница" — проект "Редакции Елены Шубиной" при поддержке Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля. Партнеры встречи — Российская государственная библиотека и Новый Театр.

Дата и время: 14 ноября в 19:00.

Адрес: ул. Воздвиженка, д. 3/5, стр. 1, Дом Пашкова, 1-й этаж, правое крыло.

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