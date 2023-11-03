"Чебурашка", "Фиксики" и "Лунтик" стали лауреатами премии "Главные герои-2023"

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Телеканал "Карусель" объявил результаты Национальной детской премии "Главные герои — 2023". Среди победителей можно выделить фильм "Чебурашка", анимационные сериалы "Фиксики" и "Лунтик", а также передачу "Спокойной ночи, малыши!" и другие проекты. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе канала.

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Гала-концерт награждения "Главные герои" будет транслироваться на телеканале "Карусель" 4 ноября, в День народного единства, в 18:00, как сообщили в пресс-службе.

После проведенного всероссийского голосования определены победители в 12 категориях. Так, фильм "Чебурашка" был признан лучшим детским фильмом. Этот фильм был выпущен в российские кинотеатры 1 января 2023 года и стал самым кассовым фильмом в истории российского кино. Кроме того, сам Чебурашка был признан лучшим анимационным героем среди телезрителей.

В номинации "Главный развлекательный ТВ-проект" победу одержала детская вечерняя телепередача "Спокойной ночи, малыши!", которая впервые появилась в эфире Гостелерадио СССР в 1964 году. Эта передача также была удостоена награды в категории "Главная детская песня" за композицию "Спят усталые игрушки".

В категории "Главная ведущая ТВ-программы" победу одержала Тутта Ларсен ("Еда на ура!"), а главным ведущим стал Каляка-Маляка ("Студия Каляки-Маляки"). Лучшим юным ведущим была признана Николь Плиева с программой "Зеленый проект". "Еда на ура!" также была награждена как лучший познавательный ТВ-проект.

Главным комедийным анимационным сериалом стал "Сказочный патруль", "Лунтик" признан лучшим развивающим анимационным сериалом, а "Фиксики" — лучшим познавательным.

Премия "Главные герои" была учреждена в 2017 году и призвана отмечать лучшие детские проекты и главных детских героев.