Известный композитор Евгений Ширяев скончался в возрасте 80 лет в Москве. Эту информацию сообщает портал MK. RU, ссылаясь на сообщение из близкого окружения ушедшего музыканта.
Причина смерти заслуженного деятеля искусств России не уточняется, однако указывается, что его состояние здоровья ухудшилось в последние дни.
Музыка Александровича прозвучала в более чем сотне советских и российских фильмов и сериалов, включая такие произведения, как "Подарю тебе город", "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", "Дом с лилиями", "Какие наши годы!", "Охота на асфальте", "СМЕРШ" и другие. Ширяев также активно участвовал как актёр в нескольких проектах.
Среди исполнителей его песен находятся выдающиеся артисты эстрады, включая Софию Ротару, Иосифа Кобзона, Азизу, Милу Романиди, Михаила Боярского, Машу Распутину и многих других.
Ширяев также стоял у истоков создания популярных советских музыкальных групп "Ялла" и "Садо".
Место и дата проведения прощания и похорон будут объявлены позднее.
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