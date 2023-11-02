Умер российский композитор Евгений Ширяев

1:16 Your browser does not support the audio element. Культура

Известный композитор Евгений Ширяев скончался в возрасте 80 лет в Москве. Эту информацию сообщает портал MK. RU, ссылаясь на сообщение из близкого окружения ушедшего музыканта.

Фото: ВКонтакте

Причина смерти заслуженного деятеля искусств России не уточняется, однако указывается, что его состояние здоровья ухудшилось в последние дни.

Музыка Александровича прозвучала в более чем сотне советских и российских фильмов и сериалов, включая такие произведения, как "Подарю тебе город", "Вольф Мессинг: видевший сквозь время", "Дом с лилиями", "Какие наши годы!", "Охота на асфальте", "СМЕРШ" и другие. Ширяев также активно участвовал как актёр в нескольких проектах.

Среди исполнителей его песен находятся выдающиеся артисты эстрады, включая Софию Ротару, Иосифа Кобзона, Азизу, Милу Романиди, Михаила Боярского, Машу Распутину и многих других.

Ширяев также стоял у истоков создания популярных советских музыкальных групп "Ялла" и "Садо".

Место и дата проведения прощания и похорон будут объявлены позднее.